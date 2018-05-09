Avusturya’da camiye tehdit mektubu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye bırakılan tehdit mektubunda, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" ifadesi yer aldı.

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz’de bulunan merkezlerine çirkin ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını belirtti.

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.

Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın konuya ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından ilgilendiğini dile getirdi.