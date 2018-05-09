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Avusturya’da camiye tehdit mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Linz kentindeki camiye bırakılan mektupta, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" tehdidi bulunuyor

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Linz şehrindeki bir camiye bırakılan tehdit mektubunda, "her hafta bir caminin havaya uçurulacağı" ifadesi yer aldı.

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz’de bulunan merkezlerine çirkin ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını belirtti.

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.

Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın konuya ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Tehdidin hafife alınamayacağını vurgulayan Başer, Yukarı Avusturya eyaletindeki yaklaşık 45 cami başkanıyla irtibata geçilerek daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Başer, özellikle son bir yıldır kurumlarına yönelik hem bazı medya kuruluşlarının hem de kimi siyasetçilerin ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarının bu saldırıyı tetiklediği kanaatinde olduğunu belirterek "Medya ve siyasilerin yaptığı İslamofobik açıklamaların toplumu kutuplaştırarak kin ve nefret söyleminin nasıl yaygınlaştırıldığını bizatihi tecrübe etmiş olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

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Avusturya’da camiye tehdit mektubu Murat Başer Nazi

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