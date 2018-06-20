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Avusturya’da dini temsilcilerden sığınmacılara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Avusturya’da dini temsilcilerden sığınmacılara destek

VİYANA (AA) – Avusturya’da üç büyük dinin temsilcileri, sığınmacılara karşı daha insani davranılması ve suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Katolik Cemaati Kardinali Christoph Schönborn, Protestan Piskopos Michael Bünker, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun ve Yahudi Cemaatinden Haham Schlomo Hofmeister, “20 Haziran Dünya Sığınmacı Günü" münasebetiyle bir bildiri yayımladı.

Bildiride, zayıflara yardım etmenin, Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin ortak arzusu olduğu belirtildi.

Hangi din ve inanca mensup olursa olsun, yurtlarından kovulan, yaralanan ve ülkesiz kalan insanlara yardım edilmesinin önemine işaret edilen bildiride, sığınmacıların, yaşanılan toplumu zenginleştirecek değerler olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

Bildiride, 2015 yılında yaşanan sığınmacı krizi hatırlatılarak, daha önceki yıllarda Avusturya'ya göç etmek durumunda kalmış insanların sergilediği olağanüstü çaba ile söz konusu krizin aşılabildiği aktarıldı.

İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin hakim olduğu bir toplumda birlikte yaşanabileceğinin vurgulandığı bildiride, "Sığınmacılara karşı daha insani, nesnel tartışmalar yürütülmeli, aynı zamanda suçlayıcı bir dil kullanmaktan vazgeçilmesi gerekiyor." değerlendirmesi yer aldı.

İGGÖ Başkanı İbrahim Olgun, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, İslam Cemaati olarak sığınmacılara yönelik çalışmalarını artıracaklarını belirterek, etnik kökeni ve dini aidiyeti ne olursa olsun bütün sığınmacıların eşit muamele görmesi gerektiğini söyledi.

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