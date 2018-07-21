HABER

Avusturya’da ehliyet sınavları Türkçe yapılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Ülkede 2019 itibarıyla ehliyet sınavlarında Türkçe dil seçeneği bulunmayacak

VİYANA (AA) - Avusturya’da Almanca, İngilizce, Sloven ve Hırvatça'nın yanı sıra Türkçe yapılabilen ehliyet sınavları 2019’dan itibaren Türkçe gerçekleştirilmeyecek.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, Avusturya Devlet Radyosu Ö1’e yaptığı açıklamada, sınavın farklı dillere tercüme edilmesinin maddi külfet doğurduğunu savundu.

Bunun yanında hangi dilde ehliyet sınavının yapılmasının daha mantıklı olduğunu açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Hofer, “(Sınav için) Almanca, dünya dili olan İngilizce, Slovence ve Hırvatça, bu diller yeterli.” diye konuştu.

Hofer, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yeniden kurulan Avusturya’nın anayasasında Almancanın yanı sıra Slovence ve Hırvatçanın da resmi dil olarak kabul edilmesi nedeniyle bu dillerin sınavlardan çıkartılamayacağını dile getirerek, ülkeye akademik araştırma ya da farklı nedenlerden dolayı gelen yabancılar için de İngilizcenin yeterli olacağını, Türkçeye gerek bulunmadığını öne sürdü.

Hükümet için Almanca öğrenmeyi teşvik etmenin önemine işaret eden Hofer, “Bu durum Almanca öğrenmeyi teşvik edecek. Böylelikle ehliyet sınav soruları Almanca cevaplanabilecek.” dedi.

Avusturya’da 1998’den itibaren ehliyet sınavı Türkçe gerçekleştirilebiliyor. Ülke genelinde geçen yıl yaklaşık 300 bin kişi ehliyet sınavına girerken, 3 bin 631 kişi Türkçe, 2 bin 300 kişi İngilizce ve 2 bin 212 kişi Hırvatça dillerinde bu sınava girmişti.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyorBedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor
Temel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamıTemel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da Türkçe ehliyet sınavlarından çıkartılıyor norbert hofer Viyana

En Çok Okunan Haberler

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.