Avusturya'da gayriresmi AB içişleri bakanları toplantısı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen ilk gayriresmi içişleri bakanları toplantısında Avrupa sınırlarının korunması, göç ve iltica konuları ele alındı.

AB ülkelerinin içişleri bakanları, özellikle sığınmacı sorununu görüşmek üzere İnnsbruck kentinde toplandı.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, düzenlenen basın toplantısında, bakanlarla iltica ve göç sorunuyla mücadele için alınması gereken önlemler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kickl, 2015’te baş gösteren sığınmacı sorununun ardından önemli adımlar atıldığını, olası krizlere dayanıklı dış sınır güvenliği ve işleyen iltica sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek "Biz Schengen bölgesini korumak istiyoruz.” dedi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da AB Sınır Güvenliği Ajansı "FRONTEX"in bünyesindeki görevli sayısının 2020’ye kadar 10 bine çıkartılacağını kaydederek bunun için gerekli olan bütçe ve teknik sorunların giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.