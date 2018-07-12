Avusturya'da gayriresmi AB içişleri bakanları toplantısı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen ilk gayriresmi içişleri bakanları toplantısında Avrupa sınırlarının korunması, göç ve iltica konuları ele alındı.
AB ülkelerinin içişleri bakanları, özellikle sığınmacı sorununu görüşmek üzere İnnsbruck kentinde toplandı.
Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, düzenlenen basın toplantısında, bakanlarla iltica ve göç sorunuyla mücadele için alınması gereken önlemler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Kickl, 2015’te baş gösteren sığınmacı sorununun ardından önemli adımlar atıldığını, olası krizlere dayanıklı dış sınır güvenliği ve işleyen iltica sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek "Biz Schengen bölgesini korumak istiyoruz.” dedi.
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da AB Sınır Güvenliği Ajansı "FRONTEX"in bünyesindeki görevli sayısının 2020’ye kadar 10 bine çıkartılacağını kaydederek bunun için gerekli olan bütçe ve teknik sorunların giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Avramopoulos, AB dışında göçmenlere yönelik merkezlerin kurulmasına üçüncü ülkelerin sıcak bakmadığına dikkati çekerek sığınmacıların yerleştirileceği "varış merkezleri"nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde ve Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ne uyumlu olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yarın da adalet bakanları İnnsbruck'ta bir araya gelecek.
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