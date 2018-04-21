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Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Müslümanlar ve Avusturyalılar sergiye büyük ilgi gösteriyor

VİYANA (AA) – Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ebu Hanife İslam Merkezi tarafından düzenlenen “Hazreti Muhammed ile tanışmak ister misiniz?” adlı sergiye, ülkede yaşayan Müslümanlar ve Avusturyalılar büyük ilgi gösteriyor.

Ebu Hanife İslam Merkezi Başkanı Suad Ferhatbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in yaşamından kesitler ve dönemin koşullarının çeşitli görsellerle anlatıldığı serginin, 3 yıl önce Bosna Hersek'in Zenika Üniversitesinden Doç. Dr. Esmir Haliloviç tarafından hazırlandığını, başta Balkanlar olmak üzere Avrupa'daki birçok şehirde açıldığını belirtti.

Ferhatbegovic, Hazreti Muhammed’in abdest aldığı testiden o dönem kullanılan paraya kadar birçok unsurun sergilendiğini ifade ederek “Bu sergi, peygamberimizin verdiği mücadeleyi, nasıl yaşadığını, hangi zorluklara katlandığını ve dönemin şartlarını günümüz insanlarına aktarmayı amaçlıyor.” dedi.

4 gün sürecek sergide ziyaretçilere 3 dilde ve günün belli saatlerinde yaklaşık 40 dakikadan oluşan sunumlar yapıldığını belirten Ferhatbegovic, Avusturya'nın birçok şehrinden insanların sergiyi ziyaret etmek için gruplar halinde kayıt yaptırdığını, bir lisenin Hazreti Muhammed’in hayatını daha iyi anlatmak için bir dersini serginin düzenlendiği salonda yaptığını dile getirdi.

- "İslam'a yönelik ön yargıları yıkmak istiyoruz"

Ferhatbegovic, Avusturya’da yaşayan Müslümanlar olarak İslam’a yönelik ön yargıların giderilmesinin en önemli görevleri arasında yer aldığını vurgulayarak “Bu çalışmayla sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de peygamberimizin hayatını daha yakından tanıma imkanı sunuyoruz. Böylelikle İslam’a yönelik ön yargıları bertaraf edebileceğimize inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Projenin mimarı Haliloviç de bir ilahiyatçı olarak uzun yıllar Hazreti Muhammed’in hayatını üzerine çalıştığını ve bu alanda yaklaşık 12 kitap kaleme aldığını belirterek “Peygamberimizin hayatını özellikle gençlere daha farklı bir şekilde anlatmayı planlıyordum. O dönemi görsel unsurlarla bugüne taşıyarak daha kalıcı bir sunum gerçekleştirebileceğimi düşündüm ve bu sergiyi hayata geçirmeye karar verdim.” ifadesini kullandı.

Haliloviç, serginin 6 ülke ve 23 şehirde 50 binin üzerinde ziyaretçiyle buluştuğuna işaret ederek özellikle gayrimüslimlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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