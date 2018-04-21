Avusturya’da Hazreti Muhammed sergisi

VİYANA (AA) – Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ebu Hanife İslam Merkezi tarafından düzenlenen “Hazreti Muhammed ile tanışmak ister misiniz?” adlı sergiye, ülkede yaşayan Müslümanlar ve Avusturyalılar büyük ilgi gösteriyor.

Ebu Hanife İslam Merkezi Başkanı Suad Ferhatbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in yaşamından kesitler ve dönemin koşullarının çeşitli görsellerle anlatıldığı serginin, 3 yıl önce Bosna Hersek'in Zenika Üniversitesinden Doç. Dr. Esmir Haliloviç tarafından hazırlandığını, başta Balkanlar olmak üzere Avrupa'daki birçok şehirde açıldığını belirtti.

Ferhatbegovic, Hazreti Muhammed’in abdest aldığı testiden o dönem kullanılan paraya kadar birçok unsurun sergilendiğini ifade ederek “Bu sergi, peygamberimizin verdiği mücadeleyi, nasıl yaşadığını, hangi zorluklara katlandığını ve dönemin şartlarını günümüz insanlarına aktarmayı amaçlıyor.” dedi.

4 gün sürecek sergide ziyaretçilere 3 dilde ve günün belli saatlerinde yaklaşık 40 dakikadan oluşan sunumlar yapıldığını belirten Ferhatbegovic, Avusturya'nın birçok şehrinden insanların sergiyi ziyaret etmek için gruplar halinde kayıt yaptırdığını, bir lisenin Hazreti Muhammed’in hayatını daha iyi anlatmak için bir dersini serginin düzenlendiği salonda yaptığını dile getirdi.