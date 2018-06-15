Avusturya’da ibadete açılan camide bayram namazı

VİYANA (AA) - Avusturya’da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan, eski adıyla Nizam-ı Alem Camisi, yeniden hizmete açıldı. Ülkedeki Müslümanlar bayram namazı için camiye akın etti.

Başkent Viyana’nın 10’uncu bölgesindeki Türklere ait camide kılınan bayram namazında şehrin birçok yerinden gelen Müslümanlar, gösterdikleri yoğun ilgiyle cami ve cemaatine destek oldu.

AA muhabirine konuşan Vakıf Cami Derneği Başkanı Hacı Yağcı, kapatılan camilerinde bayram namazını kılabilmenin verdiği mutluluğu ifade ederek, “Bugün cemaatimizle bayram namazımızı eda ettik, Allah'a şükürler olsun. Cuma namazını da hep birlikte eda edeceğiz.” diye konuştu.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından alınan izin belgesin gösteren Yağcı, Din İşleri Dairesi tarafından istenen kimi eksik belgelerin tamamlanarak söz konusu kuruma gönderildiğini, buradan gelecek belgeyle camilerinin Avusturya makamları tarafından resmen tanınacağını söyledi.

Bayram namazının ardından caminin yeniden ibatede açılması vesilesiyle cami cemaatine tatlı ikram edildi.