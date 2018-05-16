Avusturya’da iklim konferansı

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iklim değişikliğinin önlenmesi için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak "İklimin korunması için yapılacak en ucuz yatırım, bugün yapacağımız yatırımlardır. Bugün yapmadıklarımız, yarın çok daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacak." dedi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da “R20 Avusturya Dünya Zirvesi” başlıklı iklim konferansı düzenlendi.
Konferansa Cumhurbaşkanı van der Bellen'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başbakan Sebastian Kurz, eski California Valisi ve oyuncu Arnold Schwarzenegger ile çok sayıda davetli katıldı.
Van der Bellen, konferansta yaptığı konuşmada, Paris iklim anlaşmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek öngörülen önlemlerin hayata geçirilmesi durumunda bunun devrim niteliğinde bir değişimin meydana gelmesine yardımcı olacağını ifade etti.
Dünyanın bir dönüm noktasında olduğuna dikkati çeken van der Bellen, iklim değişikliğini önlemek için önemli adımların atılması, gerekli önlemelerin alınması gerektiğini vurgulayarak "İklimin korunması için yapılacak en ucuz yatırım, bugün yapacağımız yatırımlardır. Bugün yapmadıklarımız, yarın çok daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacak.” şeklinde konuştu.
Van der Bellen, gelecek nesillerin de mutlu olacağı güzel ve temiz bir dünyanın bırakılması gerektiğini ifade ederek "Ben 20-30 yıl sonra okula giden çocukların, bugün uluslararası toplum olarak iklim felaketini önlemek için yaptıklarımızı öğrenmelerini isterim, aksini değil.” dedi.
- "İklim değişikliği varoluşsal bir sorun"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim değişiminin dünyanın en büyük sorunu olduğunu belirterek Paris anlaşmasında kararlaştırılan önlemlerin yeterli olmadığını, uluslararası toplumun daha cesur adımlar atması gerektiğini ifade etti.
İklim değişikliğinin dünya için varoluşsal bir sorun olduğunu vurgulayan Guterres, bu nedenle bütün kaynaklar seferber edilerek insanların bu doğrultuda harekete geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Guterres, iklim felaketlerinin önlenmesi için öncü girişimlere ve bu tür konferanslara ihtiyaç olduğunu ifade ederek “Bizim yeni bir enerji devrimine ihtiyacımız var. Fosil yakıtlar gelecekte ihtiyacımızı karşılamayacak, bu nedenle yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelmememiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Yenilenebilir enerjinin, enerji kaynağı olarak 5. sıraya yükseldiğine işaret eden Guterres, dünya genelinde çeşitli ülkelerin bu alana yaptığı yatırım ve kazanımların dünyanın geleceği için önemine dikkati çekti.
Guterres, hava kirliliğinin bütün insanları tehdit ettiğinin altını çizerek “Çalışmalar, şehirlerde yaşayan insanların yüzde 80’inin kirli hava teneffüs ettiğini gösteriyor. Çin’de insanlar fakirlikten ziyade kötü havadan yaşamlarını yitiriyorlar.” bilgisini paylaştı.
Yenilenebilir enerjinin küresel bir şekilde hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Guterres, temiz enerjinin elde edilmesi için hem bölgesel hem de uluslararası aktörlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
- "İklim sorununu çözmek için daha cesur adımlar atılmalı"
R20 iklim koruma organizasyonunun kurucusu, aktör Arnold Schwarzenegger de iklim sorunun dünya için büyük bir problem olduğunun altını çizerek "Şikayet etmeyi bırakıp daha cesur adımlar atmak ve gerekli önlemleri hayata geçirmek için kendimize güvenmeliyiz ve bir an önce hareket geçmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Schwarzenegger, birçok üniversite, dernek ve siyasetçinin iklim değişikliğini önlemek amacıyla çalıştığını kaydederek bu çabaların teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.
- "Yılda 9 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle ölüyor"
İklim değişikliğini önlemek için harekete geçilmesi gerektiğini belirten Schwarzenegger, “Bugünden bir şeyler yapmalıyız. Yılda 9 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle ölüyor. Biz şu an burada konuşurken binlerce insan iklim değişikliğinin neden olduğu birçok hastalıktan yaşamını yitiriyor.” diye konuştu.
Başbakan Sebastian Kurz da ekonominin iklimi korumak için önemli bir rol oynayacağını belirterek hayata geçirilecek yeni adımların ekonominin güçlenmesini sağlarken aynı zaman da iklimin korunmasına da yardımcı olabileceğini söyledi.
Kurz, ekonomik başarının kalıcı olmasının önemine işaret ederek “Ekonomi hem gelişmeli hem de kalıcı olmalı. Bu nedenle kalıcı gelişme ekonomik başarı için hedeflenmeli” dedi.
Bu arada bir grup eylemci, “Avusturya hükümeti iklim faaliyetlerini kısıtlıyor” yazılı pankart açarak Başbakan Kurz’u protesto etti.
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