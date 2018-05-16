Avusturya’da iklim konferansı

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, iklim değişikliğinin önlenmesi için bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak "İklimin korunması için yapılacak en ucuz yatırım, bugün yapacağımız yatırımlardır. Bugün yapmadıklarımız, yarın çok daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacak." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da “R20 Avusturya Dünya Zirvesi” başlıklı iklim konferansı düzenlendi.

Konferansa Cumhurbaşkanı van der Bellen'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başbakan Sebastian Kurz, eski California Valisi ve oyuncu Arnold Schwarzenegger ile çok sayıda davetli katıldı.

Van der Bellen, konferansta yaptığı konuşmada, Paris iklim anlaşmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek öngörülen önlemlerin hayata geçirilmesi durumunda bunun devrim niteliğinde bir değişimin meydana gelmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Dünyanın bir dönüm noktasında olduğuna dikkati çeken van der Bellen, iklim değişikliğini önlemek için önemli adımların atılması, gerekli önlemelerin alınması gerektiğini vurgulayarak "İklimin korunması için yapılacak en ucuz yatırım, bugün yapacağımız yatırımlardır. Bugün yapmadıklarımız, yarın çok daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacak.” şeklinde konuştu.