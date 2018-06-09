Avusturya’da kapatılan camilere tepkiler sürüyor

ATİB Sözcüsü Yaşar Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, kapatma kararlarına ilişkin toplumu tatmin edecek bir bilgi paylaşımı yapmadığını, yeni İslam yasası kapsamında camilerin eksiklerini giderme noktasında uyarılması, çeşitli yaptırımlar uygulanmasını anlaşılır bulduklarını ancak camilerin tamamen kapatılmasının doğru bir tutum olmadığını ifade etti.

Ersoy, 2015 yılında çıkartılan İslam yasası çerçevesinde imamların yurt dışından finanse edilmesinin yasaklandığını hatırlatarak, hükümetin bir geçiş sürecine müsaade etmediğini vurguladı.

Yaşar Ersoy, "Hükümet bu yönde bir karar alabilir ancak şu soruyu sormak gerekiyor, Avusturya’da ilahiyat fakültesi seviyesinde dini eğitim veren bir kurum yok, imamlık eğitimi verecek bir kurum yok, buna yönelikte bir çalışma da söz konusu değil. Böyle bir durumda Avusturya’da yaşayan 100 binlerce Müslüman dini vecibelerini nasıl yerine getirecek.” görüşünü paylaştı.

ATİB olarak hükümete çalışma noktasında çeşitli tekliflerde bulunduklarını ancak olumlu bir geri dönüş olmadığını anlatan Ersoy, “Bugün Avusturya’da imam yetiştirmek istesek buna yönelik bir altyapı mevcut değil.” eleştirisinde bulundu.

Hükümetin, radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadele yürütmek istediğini her fırsatta dile getirdiğini anımsatarak, “Radikalleşme ile mücadelenin yolu, 40-50 yıldır Avusturya’da tecrübesi olan ve 100 binden fazla üyesi bulunan, bugüne kadar yaptığı her çalışmayla birlikte yaşamı destekleyen, bu doğrultuda projeler yapan bir derneği kazanmaktansa, onu hedef tahtasına koymak ve kategorize etmek olmamalı.” değerlendirmesini yaptı.