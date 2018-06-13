Avusturya’da kapatılan Türk camisi yeniden ibadete açıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’da ibadete kapatılan Türklere ait cami eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Eski ismiyle Nizam-ı Alem yeni ismiyle Viyana Alperenler Camisi Dernek Başkanı Hacı Yağcı, camilerinin kapatılma ve yeniden ibadete açılma sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Başkan Yağcı, Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetin 4 yetkilisinin ramazan ayında camilerinin adresini vererek kapatılma kararını açıklaması karşısında şok olduklarını söyledi.

Camilerinin kapatılmasına ilişkin kararın beklenmedik olduğunu vurgulayan Yağcı, "Karar için cemaatin kalabalık olduğu mübarek cuma gününün seçilmesi, sanki kasten gündem oluşturmak için yapılmış gibi geliyor bize. Bu karar bizi çok üzdü. Son 4 günde yaşadıklarımız gerçekten tarif edilmez." diye konuştu.

Yağcı, camilerinin 1992’den itibaren aynı adreste bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar herhangi bir olumsuz olayla anılmadıklarını ancak basında dernekleri hakkında asılsız haberler yapıldığını ifade etti.

Caminin hemen karşısında bulunan kilisedeki Hristiyan din adamları ile uzun yıllara dayanan çok iyi ilişkileri olduğunun altını çizen Yağcı, "Yıllardır biz bu Kilisenin önünde kermeslerimizi yaparız, ilahilerimiz söyleriz. Kilise ve rahiple ikili ilişkilerimiz her zaman iyidir. Bölgede bir platformumuz var, rahiplerle bir araya gelerek 10’uncu bölgenin sorunlarını konuşuruz.” ifadelerini kullandı.