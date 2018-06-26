Avusturya'da Kurz-Zaev görüşmesi

VİYANA (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un Yunanistan-Makedonya arasındaki isim sorunu anlaşmasına ilişkin kararnameyi imzalamaması hakkında, "Kararname Mecliste tekrar oylanacak ve oylamanın sonucunu cumhurbaşkanı imzalamak durumunda kalacak. Çünkü yasalar böyle olması gerektiğini belirtiyor." dedi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Makedonya Başbakanı Zaev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü. Başbakan Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, Balkanlarda istikrarın önemine işaret ederek, Makedonya'yı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi. Yunanistan ve Makedonya arasında isim sorununun çözülmesinin AB üyeliği yolundaki Makedonya'nın desteklenmesi için önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Kurz, "AB’nin hızlı bir şekilde üyelik için müzakerelerin başlaması yönünde karar almasını bekliyoruz. Bu işaretle (isim sorununun çözülmesi) Makedonya bunu hak etmiştir." diye konuştu.

Kurz, AB'nin, Avrupa yanlısı ülkelere birliğe katılmaları yönünde perspektif sunması gerektiğinin altını çizerek, Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, bu ülkenin birlik üyeliği yolundaki çabalarını destekleyeceklerini ifade etti. - "Fransa'nın Makedonya'yı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Makedonya'nın AB üyeliği sürecine ilişkin tutumuna da değinen Kurz, "Umarım Cumhurbaşkanı Macron Avrupa yanlısı bir karar verir, Fransa'nın Makedonya'yı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada AB üyeliğinden ziyade üyelik için müzakerelerin başlatılması söz konusu. Kim Avrupa yanlısı ise coğrafi olarak Avrupa’da bulunan, bizim değerlerimizi paylaşan ve AB içinde yer almak isteyen ülkelere bir şans vermesi gerekiyor." yorumunda bulundu. Kurz, Fransa'nın olumlu bir karar alacağını umut ettiğini ifade ederek, özellikle Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin bloke edilmesi yönünde bir kararın bu ülkede isim sorununa ilişkin yapılacak referandum öncesinde olumsuz bir etki yapacağını söyledi.