Avusturya'da Kurz-Zaev görüşmesi

VİYANA (AA) - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un Yunanistan-Makedonya arasındaki isim sorunu anlaşmasına ilişkin kararnameyi imzalamaması hakkında, "Kararname Mecliste tekrar oylanacak ve oylamanın sonucunu cumhurbaşkanı imzalamak durumunda kalacak. Çünkü yasalar böyle olması gerektiğini belirtiyor." dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Makedonya Başbakanı Zaev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz ile görüştü.
Başbakan Kurz, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununun çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kurz, Balkanlarda istikrarın önemine işaret ederek, Makedonya'yı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.
Yunanistan ve Makedonya arasında isim sorununun çözülmesinin AB üyeliği yolundaki Makedonya'nın desteklenmesi için önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Kurz, "AB’nin hızlı bir şekilde üyelik için müzakerelerin başlaması yönünde karar almasını bekliyoruz. Bu işaretle (isim sorununun çözülmesi) Makedonya bunu hak etmiştir." diye konuştu.
Kurz, AB'nin, Avrupa yanlısı ülkelere birliğe katılmaları yönünde perspektif sunması gerektiğinin altını çizerek, Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında, bu ülkenin birlik üyeliği yolundaki çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.
- "Fransa'nın Makedonya'yı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Makedonya'nın AB üyeliği sürecine ilişkin tutumuna da değinen Kurz, "Umarım Cumhurbaşkanı Macron Avrupa yanlısı bir karar verir, Fransa'nın Makedonya'yı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada AB üyeliğinden ziyade üyelik için müzakerelerin başlatılması söz konusu. Kim Avrupa yanlısı ise coğrafi olarak Avrupa’da bulunan, bizim değerlerimizi paylaşan ve AB içinde yer almak isteyen ülkelere bir şans vermesi gerekiyor." yorumunda bulundu.
Kurz, Fransa'nın olumlu bir karar alacağını umut ettiğini ifade ederek, özellikle Makedonya'nın üyelik müzakerelerinin bloke edilmesi yönünde bir kararın bu ülkede isim sorununa ilişkin yapılacak referandum öncesinde olumsuz bir etki yapacağını söyledi.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de ülkesinde AB üyeliği müzakerelerinin başlaması için Avusturya'nın verdiği destek için teşekkür etti.
Zaev, iki gün sonra AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya'nın kendilerine verdiği desteğin önemine işaret ederek, "Umarım, birlik üyesi ülkeler AB Komisyonunun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, müzakerelerin başlaması yönünde destekte bulunurlar." diye konuştu.
AB üyesi ülkelerden müzakerelerin başlaması yönünde alacakları kararın kendilerini memnun edeceğini dile getiren Zaev, ülkesinin NATO ve AB üyeliğinin bölgede istikrara katkı sağlayacağı gibi ekonomik açıdan da olumlu sonuçlar doğuracağını anlattı.
- Yunanistan-Makedonya arasındaki isim sorunu anlaşması
Zaev, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un Yunanistan-Makedonya arasındaki isim sorunu anlaşmasına ilişkin kararnameyi imzalamamasına ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanının kararnameyi imzalamayarak Meclise gönderdiğini anımsatan Zaev, şöyle dedi:
"Bu şu anlama geliyor, kararname Mecliste tekrar oylanacak ve oylamanın sonucunu cumhurbaşkanı imzalamak durumunda kalacak. Çünkü yasalar böyle olması gerektiğini belirtiyor. Bu noktada yapılacak referandum halkın bu konuda ne düşündüğünü gösterecek. Umarım halkın büyük bir çoğunluğu, Makedon halkının yüzde 75-80'i AB'li bir gelecek ve ülkenin AB ve NATO'ya entegre olması yönünde karar verecektir."
Zaev, kararnamenin Mecliste bir önceki oylayamaya oranla daha çok destek alacağını belirterek, AB üyesi ülkelerin Makedonya-Yunanistan arasında varılan anlaşma ve ülkesinin AB üyeliği sürecine destek olmaları çağrısında bulundu.
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