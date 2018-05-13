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Avusturya’da "Nekbe" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir grup, "Nekbe'nin" 70. yılı dolayısıyla İsrail karşıtı gösteri düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı dolayısıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarını protesto etti.

Avusturya Filistinli Gençlik Derneği, Avusturya Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi ile Dar al Janub Derneğince düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Viyana Devlet Opera binasının önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Özgür Filistin”,” İşgal 70’dır sürüyor” yazılı pankartlar açtı.

AA muhabirine konuşan Dar al Janub Derneği Sözcüsü Markus Schulz, 2003 yılından itibaren ırkçılık karşıtı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, özellikle Avusturya’daki çeşitli Filistinli oluşumlarla Filistin’de yaşanan haksızlıklara ve unutturulmaya çalışılan tarihi gerçeklere dikkati çekmek için mücadele verdiklerini anlattı.

Schulz, 70 yıl önce İsrail’in kuruluşuyla yaklaşık 750 bin Filistinlinin ülkelerinden çıkarıldığını, 500’ün üzerinde köy ve kasabanın imha edildiğini ve çok sayıda insanın katledildiğini hatırlattı.

Nekbe’nin İsrail tarafından sistematik olarak sürdürüldüğüne ve bugün de devam ettiğine dikkati çeken Schulz, "1950 ve 1967’de çok sayıda Filistinli, Gazze Şeridi başta olmak üzere çeşitli ülkelere sürüldü. Bugün Gazze’ye baktığımızda, sağlık imkanlarından yoksun, açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlanmış insanların acılarını görüyoruz. Bu Nekbe 2018’dir ve biz bunu protesto ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Schulz, Avrupalı yönetimlerin İsrail’in sömürgeci politikalarına karşı sessiz kalmalarının utanç verici olduğunu vurgulayarak, "ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşımasını protesto ediyoruz. Çünkü Kudüs Filistin’in kalbidir. ABD’nin bu tutumu Filistinlilere yapılacak en büyük kötülüktür.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail’e karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizen Schulz, "Bu adaletsiz düzen 80-90 yıl sürebilir ancak gelecek Filistinlilerin olacak.” dedi.

- "Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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