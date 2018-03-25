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Avusturya’da nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da Nevruz Bayramı kutlandı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen nevruz şenliğine, bu ülkede yaşayan çok sayıda Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşı yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın Viyana'daki dış temsilciliklerinden yetkililerin de katıldığı Nevruz kutlaması, üç ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinliği düzenleyen çeşitli oluşumlar adına konuşma yapan Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği (AZERİ DER) Başkanı Yardım Güneş, Türk toplumlarının ortak değeri olan nevruzun yeni yıl anlamına geldiğini, her ülkede farklı şekilde ancak aynı ruhla kutlandığını anlattı.

Güneş, "Nevruz barış ve kardeşlik bayramıdır. İlkbaharla birlikte doğanın canlanması gibi bu bayramla insanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik tohumları yeniden yeşermeye başlar." dedi.

Çeşitli müzik gurupları ve halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov "Dombıra" olarak da bilinen Nogay Marşı başta olmak üzere birçok eser seslendirdi.

Etkinliğe katılan davetlilere Türk mutfağından farklı lezzetler sunuldu.

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Arslanbek Sultanbekov Avusturya’da nevruz kutlaması Viyana

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