Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı önerisi

VİYANA (AA) - Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christan Strache, kız çocukların gelişimi ve uyumu için başörtüsünün ilkokul ve kreşlerde yasaklanması gerektiğini söyledi.
Strache, ulusal yayın yapan Kronen gazetesine verdiği röportajda, ilkokula başlama koşulu olarak Almanca yeterliliğinin yanı sıra anaokulu ve ilkokulda başörtüsünün yasaklanmasının, uyum için atılması gereken ikinci önemli adım olduğunu ileri sürdü.
Kız çocuklarının özgür gelişimleri ve uyumu için 10 yaşına kadar korunması gerektiğini belirten Strache, “Kreş ve ilkokullarda başörtüsünün yeri yok.” ifadesini kullandı.
Strache, başörtüsünün ayrıştırıcı ve uyuma engel olduğunu savunarak, ülke genelinde kreş ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Başörtüsünü "siyasal İslam"ın simgesi olarak tanımlayan Strache, buna engel olabilmek için çocukların erken yaşta bu duruma karşı eğitilmesi gerektiğini iddia etti.
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