Avusturya’da Putin-Kurz görüşmesi

VİYANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’da yaşanan sığınmacı sorununa ilişkin “Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor.” dedi.

Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Başbakan Sebastian Kurz bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen iki görüşmenin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli konularda anlaşmalar imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Avusturya’nın misafirperverliğine teşekkür ederek, bu yıl iki defa bir araya geldiği Başbakan Kurz ile yaptıkları görüşmenin çok yapıcı ve olumlu atmosferde geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 50 yıl önce başlayan gaz ticaretinin iki ülkeyi birleştiren önemli bir unsur olduğuna işaret eden Putin, “Sanırım şöyle dersek mübalağa etmiş olmayız. Rusya ve Avusturya bütün Avrupa için güvenli enerjinin sağlanması için çaba sarf ediyor.” diye konuştu.