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Avusturya’da Putin-Kurz görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - “Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor” - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Rusya’nın çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve barışın sağlanması için çaba sarf edeceğini umuyoruz"

VİYANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’da yaşanan sığınmacı sorununa ilişkin “Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor.” dedi.

Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Başbakan Sebastian Kurz bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen iki görüşmenin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli konularda anlaşmalar imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Avusturya’nın misafirperverliğine teşekkür ederek, bu yıl iki defa bir araya geldiği Başbakan Kurz ile yaptıkları görüşmenin çok yapıcı ve olumlu atmosferde geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 50 yıl önce başlayan gaz ticaretinin iki ülkeyi birleştiren önemli bir unsur olduğuna işaret eden Putin, “Sanırım şöyle dersek mübalağa etmiş olmayız. Rusya ve Avusturya bütün Avrupa için güvenli enerjinin sağlanması için çaba sarf ediyor.” diye konuştu.

Putin, ticari ilişiler ve ileriye dönük planlanan yatırımların yanısıra uluslararası konularında gündeme geldiğini belirterek, Doğu Ukrayna sorununa ilişkin Rusya’nın tutumunu Başbakan Kurz’a anlattığını, bu bölgede barışın sağlanabilmesi için tarafların Minsk anlaşmasının gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

Suriye’de yaşanan iç savaşı da ele aldıklarını anlatan Putin, Avusturya’nın Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı yardımların önemine işaret ederek, “Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- İki ülke ticari kapasitesi 50 milyar avronun üzerinde

Başbakan Sebastian Kurz da iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin olumlu çizgide sürdüğünü belirterek, son yıllarda yaşanan gerginliklere rağmen ikili ilişkilerin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenmediğini ifade etti.

Avusturya ve Rusya arasındaki ticari kapasitenin 50 milyar avronun üzerine çıktığını kaydeden Kurz, ülkesinin Rusya’ya yaptığı direkt yatırımın 7 milyar avro seviyesinde olduğunun altını çizdi.

Kurz, iki ülke bakanlıkları arasında tarım ve turizm gibi alanlarda anlaşmalar imzalandığını, Rusya ve Avusturya arasındaki gaz ticaretinin 50’inci yıl dönümünde bu alandaki iş birliğinin derinleştirilmesi için de anlaşmalar yapıldığını söyledi.

İkili ilişkilerin dışında uluslararası konularında ele alındığını söyleyen Kurz, “Rusya gibi güçlü bir ülkenin çatışmaların yaşandığı Suriye ve Doğu Ukrayna gibi bölgelerde yalnız önemli bir rol oynamıyor, aynı zamanda Rusya, bu bölgelere karşı sorumlulukları var. Rusya’nın çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve barışın sağlanması için çaba sarf edeceğini umuyoruz.” görüşünü paylaştı.

Kurz, AB ve Rusya arasında kurulacak yoğun diyalogla ilişkilerin daha iyi bir seviyeye taşınacağına dikkati çekerek, özellikle Doğu Ukrayna’da olumlu gelişmeler kaydetmeyi umut ettiklerini, böylelikle Minsk anlaşmasının şartları yerine geleceğini, doğal olarak Rusya’ya yönelik yaptırımların da kalkacağını kaydetti.

Putin, Başbakan Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya ve Rus iş adamları ile bir araya gelecek.

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Avusturya’da Putin- Kurz görüşmesi Sebastian Kurz sığınmacı Suriye Viyana Vladimir Putin

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