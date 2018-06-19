Avusturya’da sandıklara yoğun ilgi

VİYANA (AA) - Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Avusturya'da oy verme işleminin sona ermesine saatler kala Türk seçmenler hafta içi olmasına rağmen sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkede oy verme sürecinin sorunsuz sürdüğünü belirterek vatandaşların başkonsolosluklarda kurulan sandıklara geç saatlere kadar yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Ülkede oy verme işleminin son iki gününün hafta içine denk gelmesinin vatandaşların ilgisini azaltmadığına işaret eden Kaya, hafta sonu olduğu gibi hafta içi de seçmenlerin konsolosluğu doldurduğunu söyledi.

Sandıkların kurulduğu 7 Haziran'dan itibaren Avusturya'daki Viyana, Salzburg ve Bregenz temsilciliklerinde 48 binin üzerinde seçmen oy kullanırken, gümrük kapılarıyla bu sayı 51 bine ulaştı.

2017’de yapılan referandumda gümrüklerde kullanılan oylarla 54 bin seçmenin sandık başına gittiği ülkede, bugün yerel saatle 21.00’e kadar bu sayının aşılması bekleniyor.

Yaklaşık 106 bin Türk seçmenin bulunduğu ülkede, yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen sandığa gösterilen yoğun ilgi, Türk seçmeninin milli iradeye sahip çıktığının en önemli göstergesi olarak yorumlanıyor.

