Avusturya'da sığınmacılara destek

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen açık hava iftarında, iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların iç savaşın sürdüğü Afganistan’a iade edilmesine tepki gösterildi.

Sığınmacı yanlısı, ırkçılık karşıtı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan “Güvende Ol” inisiyatifince düzenlenen iftar programına çok sayıda Avusturyalı katıldı.

Avusturya İltica Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Herbert Langthaler, iftar öncesi yaptığı konuşmada, 2017'de Avusturya mahkemelerinin Afganistan’da güvende yaşanabilecek bölgelerin olduğunu ileri sürerek, bu ülkeden gele sığınmacının ülkelerine geri dönebilecekleri yönünde karar aldığını, bu tarihten itibaren Avusturya’dan çok sayıda Afganın sınır dışı edildiğini anlattı.

“Güvende Ol” oluşumunun sığınmacıların gerçek dışı gerekçelerle sınır dışı edilmelerini durdurmak için bir yıl önce kurulduğunu aktaran Langthaler, bugüne kadar çeşitli eylemler yaptıklarını, ramazan nedeniyle Afgan sığınmacıları desteklemek amacıyla açık hava iftarı düzenleyerek, “bu yanlış uygulamaya dikkati çekmek istediklerini” dile getirdi.