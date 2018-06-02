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Avusturya'da sığınmacılara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:50 | Son Güncelleme

Viyana'da düzenlenen iftarında, iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların iç savaşın sürdüğü Afganistan'a iade edilmesine tepki gösterildi.

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen açık hava iftarında, iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların iç savaşın sürdüğü Afganistan’a iade edilmesine tepki gösterildi.

Sığınmacı yanlısı, ırkçılık karşıtı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan “Güvende Ol” inisiyatifince düzenlenen iftar programına çok sayıda Avusturyalı katıldı.

Avusturya İltica Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Herbert Langthaler, iftar öncesi yaptığı konuşmada, 2017'de Avusturya mahkemelerinin Afganistan’da güvende yaşanabilecek bölgelerin olduğunu ileri sürerek, bu ülkeden gele sığınmacının ülkelerine geri dönebilecekleri yönünde karar aldığını, bu tarihten itibaren Avusturya’dan çok sayıda Afganın sınır dışı edildiğini anlattı.

“Güvende Ol” oluşumunun sığınmacıların gerçek dışı gerekçelerle sınır dışı edilmelerini durdurmak için bir yıl önce kurulduğunu aktaran Langthaler, bugüne kadar çeşitli eylemler yaptıklarını, ramazan nedeniyle Afgan sığınmacıları desteklemek amacıyla açık hava iftarı düzenleyerek, “bu yanlış uygulamaya dikkati çekmek istediklerini” dile getirdi.

Langthaler, Afganistan’ın hiçbir şekilde güvenli olmadığını vurguladı, hükümetin sınır dışı sürecini biran evvel durdurması çağrısında bulundu.

İftar programına katılan Afganistanlı Esan Baturi de yaklaşık 7 yıldır Avusturya'da yaşamasına rağmen henüz mülteci statüsü elde edemediğini söyledi.

Esan Baturi, ülkesinin güvenli olmadığı için Avusturya'ya geldiğini, güvenli bir ülkede normal insanlar gibi yaşamak istediğini, bu nedenle Afganistan'a geri dönmek istemediğini ifade etti.

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Afganistan Avusturya’da sığınmacılara destek iftarı Viyana

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