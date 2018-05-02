Avusturya'da sosyal yardımlara kısıtlama kararı

VİYANA (AA) - Avusturya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen işçilerin bu ülke dışında yaşayan çocuklarına yönelik yapılan yardımlarda yeni bir düzenleme hayata geçirerek, “aile yardımı” adı altındaki sosyal yardımları kısıtlayacak.

Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı Juliane Bogner-Strauss, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkede çalışan AB vatandaşlarının, Avusturya dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımlarda düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Strauss, aile yardımı olarak bilinen sosyal yardımın aylık gelir ya da sigorta kapsamında olmadığını belirterek, üye ülkelerin durumuna göre yardımlarda kısıtlama yapılacağını kaydetti.

Yurt dışında yaşayan çocuklar için yıllık 273 milyon avro ödeme yapıldığını dile getiren Strauss, “Bu düzenleme ile yıllık harcamalar yaklaşık 100 milyon avro azalacak. Bu miktarı Avusturya’da çocuklarımızın sosyal giderleri için kullanacağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Norbert Hofer de yurt dışında yaşayan yaklaşık 132 bin çocuğa Avusturya’dan düzenli olarak yardım yapıldığını anımsatarak, düzenlemenin AB yasalarıyla uyumlu olduğunu ileri sürdü.