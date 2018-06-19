Avusturya’da Tajani-Kurz görüşmesi

VİYANA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelerde sığınmacıların tutulması için kurulacak "merkezlerin", Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında olması gerektiğini belirterek, "Elbette ki bir toplama kampı kurmak istemiyoruz." dedi.
Tajani, Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, sığınmacı sorununun derinleşerek AB'nin geleceğini etkilediğini söyledi.
Tajani, "Sığınmacı akınını durdurmak için Afrika’da çok şey yapmamız gerekiyor. Yalnız önümüzdeki aylarda değil, gelecek yıllar boyunca Afrika’da siyasal ve sosyal istikrarın sağlanması için ciddi çaba sarf etmek durumundayız.” ifadesini kullandı.
Sığınmacı sorununun AB için büyük bir problem oluşturduğuna dikkati çeken Tajani, Balkanlardaki istikrarın Avrupa’nın istikrarı ile doğru orantılı olduğunu vurguladı.
- "Toplama kampı kurmak istemiyoruz"
Tajani, AB dış sınırlarının korunmasının göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu savunarak, üye ülke vatandaşlarını memnun edecek somut bir kararın alınması gerektiğinin altını çizdi.
AB dışında bir üçüncü ülkede sığınmacıların tutulması için "merkezler" kurulması önerisini değerlendiren Tajani, “Bence, biz bu güvenlik merkezlerini Birleşmiş Milletler'in koruma şemsiyesi altında açmalıyız. BM ve AB birlikte çalışarak insan haklarına riayet eden kuralları hayata geçirebiliriz. Elbette ki bir toplama kampı kurmak istemiyoruz." diye konuştu.
- Kontroller artırılacak
Avusturya Başbakanı Kurz ise Avusturya’nın AB dönem başkanlığı süresince, AB dış sınırlarına yönelik kontrollerin arttırılması ve göçmen akışının kontrol altına alınması konularının öncelikli hedefleri olacağını söyledi.
AB içinde refah ve sosyal sistemin güçlendirilerek güvence altına alınması için çalışacaklarını anlatan Kurz, birlik içinde ve komşu ülkelerde istikrarın korunması ve Avrupa için daha fazla güvenliğin sağlanması için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.
AB üyesi İtalya, Danimarka ve Avusturya, sığınmacı sorunun çözümü için AB dışında bir üçüncü ülkede sığınmacıların tutulması için "merkezler" kurulmasını istiyor.
Sığınmacı karşıtı ülkeler, sığınmacıların AB'ye gelmesini önlemek için Balkanlar ve Afrika'daki bazı ülkelerde merkezler kurulmasını destekliyor.
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