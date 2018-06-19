Avusturya’da Tajani-Kurz görüşmesi

VİYANA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelerde sığınmacıların tutulması için kurulacak "merkezlerin", Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında olması gerektiğini belirterek, "Elbette ki bir toplama kampı kurmak istemiyoruz." dedi.

Tajani, Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, sığınmacı sorununun derinleşerek AB'nin geleceğini etkilediğini söyledi.

Tajani, "Sığınmacı akınını durdurmak için Afrika’da çok şey yapmamız gerekiyor. Yalnız önümüzdeki aylarda değil, gelecek yıllar boyunca Afrika’da siyasal ve sosyal istikrarın sağlanması için ciddi çaba sarf etmek durumundayız.” ifadesini kullandı.

Sığınmacı sorununun AB için büyük bir problem oluşturduğuna dikkati çeken Tajani, Balkanlardaki istikrarın Avrupa’nın istikrarı ile doğru orantılı olduğunu vurguladı.

- "Toplama kampı kurmak istemiyoruz"

Tajani, AB dış sınırlarının korunmasının göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu savunarak, üye ülke vatandaşlarını memnun edecek somut bir kararın alınması gerektiğinin altını çizdi.