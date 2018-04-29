Avusturya’da uçak kazası: 2 ölü

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Innsbruck eyaletinde tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Polis sözcüsü Christian Viehweider, yaptığı açıklamada, İsviçre’den havalanan tek motorlu uçağın Innsbruck havalimanına yakıt almak için indiği, havalandıktan sonra bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek düştüğünü bildirdi.
Viehweider, kazada uçağın içinde bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini, şahısların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.
Düşen uçağa ilişkin soruşturma devam ediyor.
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