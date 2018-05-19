VİYANA (AA) - Avusturya’da hayata geçirilmek istenen yeni “yabancılar yasası tasarısı" Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarını karşı karşıya getirdi. Ülkede birçok sivil toplum kuruluşu gibi Dışişleri Bakanlığı da yasa tasarısının anayasa ve insan haklarına aykırı olduğu yönünde eleştiride bulundu.

Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Hukuk Birimince yapılan açıklamada, bu yılın sonu gibi yürürlüğe girmesi öngörülen tasarının bazı maddelerin anayasa başta olmak üzere insan haklarına aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tasarısı kapsamında özellikle çocuk sığınmacıların suç işlemeleri durumunda yetişkinler gibi muamele görecek olmaları, oturum izinlerinden sınır dışı edilmelerine kadar birçok yaptırıma tabi olmalarının hem Avusturya gençlik yasasıyla uyuşmadığı hem de uluslararası hukukla çeliştiği vurgulandı.

Etnik köken, din ve dil ayrımı yapmaksızın çocukların her türlü imkandan faydalanmasının gerektiği belirtilen açıklamada, gençlik yasasının suç işlemiş bir çocuğun gelişimine yönelik imkanlardan mahrum edilemeyeceğini belirttiğine dikkati çekildi.