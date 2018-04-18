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Avusturya’da yabancılara ağır kurallar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Yeni yabancılar yasası kapsamında iltica başvurusunda bulunmuş kişilerden temel ihtiyaçları için 840 avroya kadar katkı bedeli alınacak - Sığınmacıların kullandıkları güzergahın belirlenmesi için mobil telefonları başta olmak üzere elektronik cihazları incelenecek

VİYANA (AA) - Avusturya’da önceki yıl yürürlüğe giren yabancılar yasası, başta sığınmacılar olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik ağır kurallarla yeniden düzenlenecek.

Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısında konuşan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz- Christian Strache, yabancılar yasasında temel değişikliklerin yanı sıra ağır kuralların hayata geçirileceğini söyledi.

Strache, yasa tasarısı kapsamında öne çıkan bazı başlıklara değinerek, herhangi bir suça karışmış sığınmacıların tutuklanarak sınır dışı edileceğini, üçüncü ülke vatandaşlarının 3 yıldan fazla hapis cezası almaları durumunda sınırsız seyahat izinlerinin iptal edileceğini ifade etti.

Herhangi bir mültecinin, geldiği ülkeye seyahat etmesi veya yaşamının bir kısmını orada geçirmesi durumunda mülteci statüsünün yanı sıra oturum iznini de kaybedeceğini belirten Strache, suça bulaşmış ve cezası kesinleşmiş gençlerin de yeni yasa kapsamında sınır dışı edileceğini vurguladı.

- Sığınmacılara yönelik sosyal yardımlarda kısıtlama

Strache, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin kayıtlı oldukları adreslerde ulaşılabilir olmaları gerektiği kaydederek, ''Mülteci statüsü elde etmesi yüksek olan sığınmacılar, uyum politikaları kapsamında öngörülen sosyal yardımlardan otomatikman faydalanamayacak. Finansal kaynakların elverdiği oranda bu imkanlardan yararlanabilecekler.'' diye konuştu.

- 840 avroya kadar temel ihtiyaçlar için katkı bedeli

Ağırlaştırılan yeni yabancılar yasası kapsamında iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin üzerlerinde bulunan nakit paradan katkı sağlamaları gerektiğine işaret eden Strache, temel ihtiyaçlarının karşılanması için 840 avroya kadar bu kişilerden ödeme alınacağını aktardı.

- Sığınmacıların kullandığı güzergah tespit edilecek

Strache, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin mobil telefonları başta olmak üzere elektronik cihazlarının görevliler tarafından inceleneceğini, sığınmacıların özellikle hangi güzergah üzerinden Avusturya'ya geldiklerinin tespit edilmesi ve söz konusu cihazlarda suç teşkil edecek herhangi bir unsurun olup olmadığının da böylelikle belirlenebileceğini anlattı.

Yeni düzenleme çerçevesinde daha önce 6 yıl olan Avusturya vatandaşlığına başvuru için geçmesi gereken süre 10 yıla çıkartılıyor. Böylelikle 10 yıl süresince Avusturya'da yaşamamış kişiler vatandaşlığı başvuramayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya FPÖ Heinz-Christian Strache Viyana yabancılar yasası

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