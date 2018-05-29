Avusturya'daki Suriyelilerden Esed rejimi hakkında suç duyurusu

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Esed rejimi tarafından işkence görmüş 16 kişi, Suriye Güvenlik Büro Şefi Ali Mamluk ve 23 istihbarat çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlar adına basına açıklama yapan eski Diplomat Wolfgang Petritsch, aralarında bir Avusturya vatandaşının da olduğu 16 kişinin çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hukukçular eşliğinde Viyana Savcılığına, Suriye Güvenlik Büro Şefi Mamluk ve 23 istihbarat çalışanı hakkında işkence, adam öldürme, yaralama ve özgürlüklerin kısıtlanması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Petritsch, adalet bakanlığının konuyla ilgilendiğini, Viyana Tıp Fakültesinin söz konusu 16 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını tespit ettiğini, hukuki süreç için gerekli raporların mevcut olduğunu kaydetti.

Uluslararası İnsan Haklarını Uygulama Merkezi (CEHRI) Sözcüsü Tatiana Urdaneta Witteck de işkenceye maruz kalan Suriyelilerin acılarının katlanılmaz olduğunu, adaletin yerine gelmesiyle bu acıların dinebileceğini vurgulayarak, "Uluslararası tutuklama kararı için mücadele veriyoruz." dedi.

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck de hedeflerinin söz konusu suçluların Suriye dışına çıkmaları durumunda tutuklanmalarını sağlayarak, mahkeme karşısına çıkartmak olduğunu sözlerine ekledi.

