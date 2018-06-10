Avusturya’daki Türklerden sandığa yoğun ilgi

VİYANA (AA) - Avusturya'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Viyana Başkonsolosluğuna yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya gelen vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Avusturya'da 7 Haziran'da başlayan oy kullanma süreci vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Oy kullanmak üzere başkonsolosluk binasına gelen Beytullah Kedikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır Viyana'da yaşadığını belirterek, başkonsolosluk önünde kuyruk olsa da işlemlerin hızlı sürdüğünü, yeterince sandığın bulunması dolayısıyla da oy verme işleminin kısa sürdüğünü söyledi.

Kedikli, Avrupa'da yaşan Türklerin oy kullanabilmesinin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, uzun yıllar Türk vatandaşı olarak Avusturya'da yaşaması nedeniyle bu ülkede oy kullanamadığını, Türkiye'nin böyle bir imkan sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kedikli, "Konsolosluk önündeki bu kalabalığı görünce sevindim gerçekten. Çünkü seçim öncesi Avusturya başta olmak üzere genel olarak Avrupa kamuoyunda Türk vatandaşların Türkiye’deki seçimlere iştirak etmesi hususunda engel olucu haberler yaptılar. Bu nedenle insanların demokratik haklarını yeterince kullanmayabileceklerini düşündüm ancak bu kalabalığı görünce çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.