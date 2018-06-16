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Avusturya’dan AB dışında sığınmacı merkezi önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Başbakan Sebastian Kurz: - "Eğer bu (yasa dışı göçmenlerin) geri gönderilme işlemi AB dış sınırında mümkün olmuyorsa, Avrupa dışında güvenlik merkezleri oluşturulması gerekiyor"

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin, Avrupa Birliği (AB) dış sınırında geri gönderilmelerinin mümkün olmaması halinde, Avrupa dışında oluşturulacak güvenlik merkezlerinde toplanmaları gerektiğini söyledi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Die Presse’ye konuşan Kurz, son zamanlarda AB içinde yeniden tartışmalara neden olan, kimi üye ülkelerde yönetim gerginliğine yol açan sığınmacı sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurz, temmuzda AB Komisyonu dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya’nın en önemli önceliğinin yasa dışı göçmen sorunu olduğunu belirtti.

AB içinde sınır kontrolü olmadan hareket etmenin yolunun dış sınır kontrollerinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu savunan Kurz, "Bu şu anlama geliyor; yasa dışı yollarla Avrupa’ya gelmek isteyenlerin AB sınırında durdurulup, ihtiyaçları giderildikten sonra geri gönderilmesi gerekiyor. Eğer bu geri gönderilme işlemi AB dış sınırında (gelen kişilerin ülkelerine ya da geçiş ülkelere ) mümkün olmuyorsa, Avrupa dışında güvenlik merkezleri oluşturulması gerekiyor." dedi.

Kurz, söz konusu önerinin Cenevre Sığınmacı Konvansiyonu'na uyduğunu iddia ederek, bu belgenin yanlış yorumlandığını ileri sürdü.

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlara da değinen Kurz, Avusturya’nın hedefinin Rusya ve AB arasında diyaloğu güçlendirmek olduğunu belirterek, Doğu Ukrayna sorununa ilişkin olumlu gelişmelere bağlı olarak yaptırımların zaman içinde kaldırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Bir süredir Danimarka ve Avusturya gibi bazı AB ülkeleri, Avrupa kıtasında ancak AB sınırları dışında bir ülkede sığınmacılar için merkez kurulması üzerine görüşmeler yapıyordu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, sorunun ana kaynağına inip, sığınmacıların geldiği ülkelere odaklanmak gerektiğine işaret ederek, "Geldikleri ülkelerde Avrupa merkezleri kurmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

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