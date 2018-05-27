Avusturya'dan ABD Başkanı Trump'a tepki

VİYANA (AA) - Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "Dünya siyaseti, aile holdingini yönettiğiniz gibi yönetilmez." dedi.

Kneissl, devlet televizyonu ORF’de katıldığı programda, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın önemine işaret eden Kneissl, ABD’nin çekilme kararına rağmen nükleer anlaşmanın kurtarılması gerektiğini söyledi.

Kneissl, ABD dışındaki diğer bütün tarafların anlaşmanın muhafaza edilmesi yönünde görüş bildirdiğini anımsattı.

Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin silahlanma konusunda ciddi bir güven sorununa neden olacağına dikkati çeken Kneissl, "Anlaşmadan çekilmenin, güvenilirliğimiz hakkında şiddetli etkileri olacaktır ve diğer anlaşmalar için de ciddi bir güven kaybına neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kneissl, İran'ın nükleer anlaşmayı muhafaza etmek için önemli bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Son zamanlarda bazı krizlerin yaşanmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın olayları tamamen ekonomik açıdan değerlendirmesinin etkili olduğunu kaydeden Kneissl, "Dünya siyaseti, aile holdingini yönettiğiniz gibi yönetilmez." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin, 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamış, bu durum başta İran olmak üzere birçok ülkenin tepkisine neden olmuştu.

