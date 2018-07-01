HABER

Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

AB Konseyi Dönem Başkanlığını 6 ay süresince yürütecek Avusturya için yasa dışı göç, Avrupa için daha fazla güvenlik gibi konular öncelik arz ediyor

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Bulgaristan'dan devralan Avusturya, görev süresince yasa dışı göçle mücadele, AB dış sınırlarının korunması ve Avrupa'da güvenliğin arttırılması gibi konulara ağırlık verecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Avusturya'nın 6 ay sürecek dönem başkanlığı resmen başladı.

Avrupa'da 2015'te baş gösteren sığınmacı krizinin hemen ardından Balkan rotasının göçmenlere kapatılması düşüncesinin mimarı, dönemin Dışişleri Bakanı Kurz'un Başbakanlığında dönem başkanlığını yürütecek Avusturya için öncelikli konuların başında yasa dışı göçmen haraketliliği geliyor.

Önceki yıllara oranla 2018'de Avrupa'ya gelen göçmen sayısında gözle görülür düşüş yaşanmasına rağmen, Avusturya, AB dış sınırlarında yapılan kontrollerin daha da arttırılmasını istiyor.

Akdeniz de sığınmacılara yönelik kontrollerin de arttırılmasını öneren Başbakan Kurz, AB Sınır Güvenliği Ajansı "FRONTEX"in yanı sıra Libya sahil güvenliği ile daha güçlü iş birliği yapılarak, bu rota üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlerin durdurulması gerektiğini savunuyor.

Kurz, "Akdeniz de kurtarılmanın Orta Avrupa'ya giriş izni anlamına gelmemesi" gerektiğini belirterek, AB dışında sığınmacı merkezleri kurulması fikrine, birlik üyesi ülkeler arasında en yakın liderler arasında yer alıyor.

Avrupa'nın "daha çok güvenliğe" ihtiyaç duyduğu düşüncesinin destekleyen Avusturya, dönem başkanlığı için "Avrupa'yı koru" sloganını seçti.

Bu nedenle Avusturya'ya göre, Avrupa'nın korunması için AB dış sınırlarında kontrollerin daha fazla yoğunlaştırılması gerekiyor.

- Türkiye'nin üyeliğine karşı

Avusturya'yı dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) yanı sıra Rusya-AB ilişkileri ve ABD'deki son gelişmeler gibi zor konular bekliyor.

AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Bu ülkenin dönem başkanlığını "kayıp" olarak değerlendiren Türkiye, Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince Türkiye'nin AB üyeliği için açılması gereken fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor.

Sağ popülist Avusturya Halk Parisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetiyle yönetilen ülkede, dönem başkanlığı süresince Başbakan Kurz'un AB ile ilgili konulara yoğunlaşacağı, Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christan Strache'nin ise ülkenin iç sorunlarıyla ilgileneceği tahmin ediliyor.

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
YKS'nin ikinci oturumu başladıYKS'nin ikinci oturumu başladı
Türkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildilerTürkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı Sebastian Kurz Viyana

En Çok Okunan Haberler

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

İlginizi Çekebilir

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan operasyon açıklaması: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.