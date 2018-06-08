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Avusturya'nın camileri kapatma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Avusturya hükümetinin Müslüman toplumunu rencide eden, inançlar üzerinden siyasete malzeme veren cami kapatma tutumunun din, vicdan, inanç özgürlüğü ve Avrupa değerleri ile bağdaşan hiçbir yanı yoktur. Derhal bu ayıba son verin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Avusturya'nın camileri kapatma kararının Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, "Derhal bu ayıba son verin." ifadesini kullandı.

Tezcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın camileri kapatma kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Avusturya hükümetinin Müslüman toplumunu rencide eden, inançlar üzerinden siyasete malzeme veren cami kapatma tutumunun din, vicdan, inanç özgürlüğü ve Avrupa değerleri ile bağdaşan hiçbir yanı yoktur. Derhal bu ayıba son verin."

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Avusturya camileri kapatma kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

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