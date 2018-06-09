Avusturya'nın camileri kapatma kararı

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, hükümetin 7 cami ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararına ilişkin, “Din özgürlüğü açısından bir caminin küçük hatalardan dolayı kapatılması kabul edilemez. Bu nedenle bu tür cami kapatmaların adalet, din özgürlüğü ve insan haklarında yerinin olmadığını düşünüyoruz.” dedi.

Olgun, Avusturya hükümetinin cami kapatma ve imamları sınır dışı etme kararı konusunda düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılında yürürlüğe giren İslam Yasası'nın beraberinde yeni yaptırımları getirdiğine işaret etti.

Ülkede yaşayan Müslümanların yeni kurallara karşı daha dikkatli olma çağrısında bulunan Olgun, hükümetin aldığı kararlar öncesinde herhangi bir bilgilerinin olmadığını, hükümet yetkililerinin kendileriyle bu yönde bir bilgi paylaşımında bulunmadığını bildirdi.

Olgun “İGGÖ olarak şu ana kadar bize bağlı olsun ya da olmasın suçsuz hiçbir caminin kapatılması yönünde bir talebimiz olmadı. Bazı çevreler tarafından kurumumuz aleyhine bir algı oluşturuluyor, sanki bu kapatılma kararının arkasında Avusturya İslam Cemaati yatıyormuş gibi. Biz bunu net bir şekilde reddediyoruz ve bu tür girişimleri kınıyoruz.” diye konuştu.