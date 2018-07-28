Ay tutulmasını tarihi kampüste izlediler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nce düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vatandaş 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını izledi.

İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Amatör Astronomlar Kulübü iş birliğiyle düzenlediği "Gözlem Geceleri" etkinliği için üniversitenin Beyazıt Kampüsü'ne 3 büyük teleskop kuruldu.

Havanın yeterince kararmasıyla başlayan etkinlikte, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını sırayla gözlemledi.

Tutulmayı izleyenlere "Ay ve Ay Tutulmaları" ile "Astronomideki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunumlar yapıldı. Etkinlikte ayrıca planetaryum gösterimleri, Tarihi Kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu ziyareti ve çocuklara yönelik "Ay ve Tutulmalar" temalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Tolga Güver, tutulma uzun süreceği için bunun sıradan bir ay tutulması olmadığını belirterek, "Diğer gezegenlerin konumları itibarıyla da bu sefer biraz daha eğlenceli bir durum olacak." dedi.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi Duygu Durmuş ise insanların astronomiye ilgi göstermeye başladıklarını anlatarak, "Burada minicik çocukların 'Bugün ayda nasıl bir hareket olacak ve nasıl kızaracak?' diye soru sormaları, teleskop için bu kadar saat beklemeleri harika ve ülke adına sevindirici bir şey." ifadesini kullandı.

