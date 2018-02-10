Aya Haralambos, isim günü ayiniyle anıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- YUNAN Ortodoks cemaati azizlerinden Aya Haralambos, İzmir'in Çeşme ilçesindeki, adını taşıyan tarihi kilisede, isim günü nedeniyle düzenlenen özel ayinle anıldı.

İlki 94 yıl aradan sonra Ortodoks Patriği Bartholomeos tarafından 2016 yılında, Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinin ikincisi, geçen yıl Eritre Episkoposu Kyrillos tarafından yönetilmişti. Özel izinle gerçekleştirilen bu yılki ayini ise İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras yönetti. Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'ndeki ayine; Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia, Larissa Belediye Başkanı Apostolos Kalogianis, İzmir Aya Fotini Kilisesi Pederi Athanasios, İzmir Rum Ortodoks cemaati, Larissa ve Sakız Adası'ndan gelen Ortodokslar katıldı. Aya Haralambos isim günü ayini nedeniyle, Çeşme Çarşısı'nda ve tarihi kilise etrafında, sıkı güvenlik önlemleri de alındı. Üç saate yakın süren ayini, bazı Çeşmeliler de izledi. Ayinin sona ermesinin ardından, Çeşme'ye gelen Yunan Ortodokslar, kent çarşısını gezerek alışveriş yaptı.

BAŞKAN DALGIÇ'A ZİYARET

Öte yandan ayin için Çeşme'ye gelen Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia ve Larissa Belediye Başkanı Apostolos Kalogianis, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç'ı makamında ziyaret etti. Dalgıç, misafirlerini Çeşme'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, konuklara kent hakkında bilgi verdi. Çeşme'nin kış nüfusu ile yaz nüfusu arasındaki büyük farkı da anlatan Başkan Dalgıç, belediye olarak bütün imkanlarla hizmette aksama olmaması için çalıştıklarını söyledi. Dalgıç, konuklarına, Çeşme'nin önemli özelliklerinin simgeleştirildiği seramikler hediye etti.

İzmir Metropoliti Bartholemeos ve İzmir Aya Fotini Kilisesi Pederi Athanasios da ayinin ardından Dalgıç'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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