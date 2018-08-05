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Ayağa kalkamayan ineğinin beslenmesi için düzenek kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir köy muhtarı, rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamadığı için beslenemeyen "Cemile" isimli ineğini, kurduğu özel düzenek sayesinde besliyor - Kocabaş köyü muhtarı Haydar Bozdağ: "Allah'ın izniyle bunu yaşatacağım. Bir haftadır bu şekilde besliyorum. Böyle olmasına çok üzülüyorum. Elimden geleni yapıyorum, inşallah tekrar eski sağlığına kavuşur"

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünün muhtarı Haydar Bozdağ, ayağa kalkamayan ineğinin, özel bir düzenekle beslenmesini sağlıyor.

Hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Bozdağ, 2 yaşındaki "Cemile" adını verdiği ineğinin, bir hafta önce birkaç tosunun arasında kaldıktan sonra rahatsızlandığını fark etti.

Bozdağ, rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamayan, bu yüzden beslenemeyen ve su içemeyen hayvanının yeniden sağlığına kavuşması için çözüm arayışına girdi.

Ahıra "caraskal" denilen özel düzeneklerden kuran Bozdağ, hayvanın ayağa kalkmasını ve beslenmesini sağladı.

Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama zamanı gelen ineğinin tedavisini yaptırdıklarını belirterek, "Felç gibi oldu ve bir hafta kalkamadı. Veteriner de 'bunu kesin, bu kalkmaz, yemez, içmez' dedi. Ben de hayvanı kestirmedim ve kendim ilgilendim. Kurduğum düzenekle kaldırıyorum, yemini ve suyunu veriyorum. Düzeneği kurmadan önce ayağa kalkamadığı için bir şey yiyemiyordu ve su içemiyordu. Hayvanın bu şekilde olması beni çok üzüyordu. Sonra düşündüm ve hayvanı ayağa kaldırmak için bir sistem kurdum." diye konuştu.

Bozdağ, ahıra kurduğu özel düzenekle hayvanı kaldırdığını, sonra da ayakta dururken yorulmasın diye altına sap balyaları koyduğunu anlattı.

Yaklaşık yarım saat içerisinde yemini yedirip, suyunu da içirdikten sonra düzenekle indirerek hayvanı yatırdığını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bunu yaşatacağım. Bir haftadır bu şekilde besliyorum. Böyle olmasına çok üzülüyorum. Elimden geleni yapıyorum, inşallah tekrar eski sağlığına kavuşur. Tekrar veterineri getirdim, tedavisini de aksatmıyorum. Veteriner 'yaşarsa yaşar' diyor. O da bir şey diyemiyor. Birkaç tosunun arasında kaldığı için böyle oldu. 'Lif kopmuş olabilir diyorlar' ama bacaklarını düzeltiyor, çekiyor. İnşallah düzelecek."

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Anahtar Kelimeler:
Delice kırıkkale Kocabaş köyü

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