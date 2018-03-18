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Ayağı kırılan atı iyileştirmek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Edirne'de bir kamyonun çarpması sonucu ayağı kırılan ata, vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştığı veteriner müdahale etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kamyonun çarpması sonucu ayağı kırılan atın acısını vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştığı veteriner dindirdi.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde oturan İsmail Önerge'nin atı, yem vermek için dışarı çıktığı sırada kaçtı.

Yolun karşısına geçtiği sırada bir kamyonun çarpması sonucu yol kenarına devrilen atın ayağı kırıldı.

Yaralı atı yol kenarında gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden veteriner Uluç Erkan'a ulaşarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Erkan, atın kırık sol ön ayağını sararak ilk müdahaleyi yaptı.

Veteriner Uluç, gazetecilere yaptığı açıklamada, atın sadece acılarını bir nebze dindirmek için müdahale yaptığını, hayvanın at hastanesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Ata kamyon çarptığını aktaran Erkan, "At yol kenarında yaralı bir şekilde kalmış. Bugün sosyal medya üzerinden atın fotoğraflarını ve durumunu gönderdiler. Biz de geldik ve ilk yardımda bulunduk. Atın sol ön ayak bileğinden kırılmış. Atın sahibinin de maddi durumu yok ve yardım edilmesini istiyor." diye konuştu.

Atın sahibi İsmail Önerge de atının tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

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