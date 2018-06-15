Ayağı kırılan yavru martı, tedaviye alındı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, ayağı kırılan yavru martı, zabıta ekipleri tarafından götürüldüğü bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Fuar alanı içerisinde kaldırımda hareketsiz duran yavru martıyı gördü. Zabıta ekibi, yavru martıyı bir karton kutunun içerisine koyarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim, sol ayağı kırılan martının tedavisini gerçekleştirdi. Gözlem odasında bekletilen martı iyileştikten sonra doğaya salınacak.
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