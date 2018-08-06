Ayağı takılarak düşme numarası yaptı; 1200 doları çaldı

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
TANTANACILIK olarak bilinen yöntemle İranlı bir turistin 1200 doları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. İranlı iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra ayrıldı. Ailenin çıkışını gözleyen bir grup, araçtan inerek takibe başladı. İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptakilerden bir kadın Tantanacılık olarak bilinen yöntemle ayağı takılarak düşme numarası yaptı. İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine attı. 1200 doları alan hırsızlar kendilerini bekleyen araca bindi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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