Ayağı tele takılan kediyi vatandaşlar kurtardı

Bursa’da ayağından tellere takılarak asılı kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Bursa Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi Satı Caddesi’nde bulunan bir sitenin duvarından atlamak isterken ayağından tellere asılı kalan Pamuk isimli kediyi vatandaşlar kurtardı. Acılar içinde miyavlayan kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Can havliyle ilk önce kendini kurtarmak isteyenlere saldırmaya çalışan kedi daha sonra asılı kaldığı tellerden kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum