Ayağı tele takılan kediyi vatandaşlar kurtardı

Bursa’da ayağından tellere takılarak asılı kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Bursa Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi Satı Caddesi’nde bulunan bir sitenin duvarından atlamak isterken ayağından tellere asılı kalan Pamuk isimli kediyi vatandaşlar kurtardı. Acılar içinde miyavlayan kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Can havliyle ilk önce kendini kurtarmak isteyenlere saldırmaya çalışan kedi daha sonra asılı kaldığı tellerden kurtarıldı.