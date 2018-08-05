HABER

Ayağı ve kuyruğu kesilen köpek tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde, fabrika işçileri tarafından bulunan köpek tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında, fabrika işçileri tarafından, sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş, 6 aylık olduğu tahmin edilen köpek bulundu. Yaralı hayvan, ilk yardımı vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine teslim edildi.

Dernekte veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

CAHİDE Başkanı Ufuk Tekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir vahşet olduğunu belirterek, insanların artık hayvanların da bir duygusu olduğunu onların da bir canlı olduğunu hatırlamaları gerektiğini söyledi.

Tekbaş, köpeğin sağ ön ayağı ve kuyruğu kesilmiş vaziyette bulunduğunu dile getirerek, "Bu köpek nasıl yürüyecek, nasıl hayatta tutunacak? Bunu yapanlar nasıl geceleri rahat uyuyorlar, anlamak mümkün değil. Yine de vicdanlı insanlar var da bize haber verdi. Bize geldiğinde kanaması durmuştu. Hemen tedavi altına aldık. İleride belki protezle yürüyebilir." dedi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (2)
Van Gölü'ne farkındalık için düzenlenen bisiklet turu devam ediyorVan Gölü'ne farkındalık için düzenlenen bisiklet turu devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayağı kasilen köpek cahide Hayvan islahiye köpek yaralı hayvan

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

Sarayburnu'nda utandıran görüntü! Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.