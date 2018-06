Ayağındaki bandajı çıkarıp, koltuk değnekleriyle sınava girdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. Attan düşerek sol ayağını kıran Ahmet Can Dikmen (18) sınavın yapılacağı salona koltuk değneği ve arkadaşlarının yardımıyla girdi. Polisin ayağındaki bandajı çıkarttırdığı Dikmen, koltuk değnekleriyle salona alındı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da YKS heyecanı yaşandı. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren yüzlerce öğrenci önce polis kontrolünden geçti, sonra görevliler tarafından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileleriyle sınavın yapılacağı okula gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Sınava girecekleri okul bahçesi önünde içeri alınmayı bekleyen öğrenciler sırayla sınıflara alındı. Polis sınava girecek öğrencileri didik didik aradı. Kimlik ve nüfus cüzdanları dışında öğrencilerin üzerindeki hiçbir şeyi sınav salonuna almayan polis, zaman zaman sınav saatinin yaklaşmaya başladığını da anons yaparak duyurdu.

AYAĞINDAKİ BANDAJ ÇIKARTILDI

Sınava gelenler arasında, kendisine ait attan düşerek ayağını kıran Ahmet Can Dikmen de yer aldı. Kendisi gibi sınava girecek arkadaşlarının yardımıyla ve koltuk değnekleriyle sınavın yapılacağı okula gelen Dikmen'in üzerini arayan polisler, sol ayağındaki sargıyı çıkarmasını istedi. Arkadaşlarının yardımıyla okul bahçesinde oturan Dikmen, sargıyı çıkardıktan sonra yine arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkarak sınavın yapılacağı okul kapısının önüne geldi. Polisler tarafından üzeri tekrar aranan Ahmet Can Dikmen koltuk değneklerinin desteği, görevliler ve arkadaşlarının yardımıyla sınav salonuna gitti.

ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Bazı öğrenciler ise sınava dakikalar kala koşarak yetişmeye çalıştı. Sınava alınmama korkusu yaşayan öğrenciler görevlilerin kontrolünden sonra sınava girecekleri salonlara alındı. Polis ekipleri sık sık yaptıkları anonsların ardından okul kapısını kapattı. Sınava giren öğrencilerin aileleri ve yakınları da dışarıda heyecanlı bir bekleyişe girdi. Dua eden, Kuran-ı Kerim okuyan aileler, öğrencilerin sınavda başarılı olmasını diledi.