"Ayağındaki prangaların sökülmesi için Türkiye sistemi değiştirmeli"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni bir sistem kuruldu. Şimdi bu sistem devreye girecek. Karşımızdakiler diyorlar ki 'Biz bu sistemi kurdurmayacağız, Türkiye'yi geriye götüreceğiz.' Buna izin vermemeliyiz. O yüzden bu seçimlerin milliyetçi, ülkücü hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye'nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak surette Türkiye sistemi değiştirmelidir." dedi. Usta, partisince Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek istedi. MHP'nin ve lideri Devlet Bahçeli'nin hiçbir zaman siyasi menfaat peşinde koşmadığını ifade eden Usta, her zaman 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışında olduklarını vurguladı. Usta, milletin desteğiyle MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edileceğine inandığını söyledi. Türkiye'nin bir seçime gittiğini hatırlatan Erhan Usta, "Bu seçimlerle birlikte Türkiye'de hükümet etme sistemi değişecektir. 16 Nisan referandumunda halkımız bir karar verdi dedi ki 'Hükümet etme sistemi değişsin' bugün bunun uygulaması, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanının seçilmesi ve Meclisin yeniden oluşmasıyla ortaya çıkacaktır. O yüzden bu seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması çok önemlidir." diye konuştu.

- "Türkiye sistemini değiştirecek" Cumhur İttifakı'nın karşısındaki herkesin sistemi geri götürmek istediğini dile getiren Usta, Türkiye'nin parlamenter sistemden yeteri kadar faydalanamadığına işaret etti. Türkiye'de bir sistem değişikliği sürecinin başladığını vurgulayan Usta, şöyle konuştu: "Yeni bir sistem kuruldu. Şimdi bu sistem devreye girecek. Karşımızdakiler diyorlar ki, 'biz bu sistemi kurdurmayacağız, Türkiye'yi geriye götüreceğiz.' Buna izin vermemeliyiz. O yüzden bu seçimlerin Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye'nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak surette Türkiye sistemi değiştirmelidir. Bu sistemin başlatıcısı, sahibi milliyetçi, ülkücü harekettir. O yüzden bu sisteme birinci derecede sahip çıkması gereken de sizlersiniz." Usta, Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinde görmediği bir ihanetle karşılaştığını hatırlatarak, ülkede iç kargaşa çıkarılmaya çalışıldığını belirtti. - "15 Temmuz riski atlatılamamıştır"