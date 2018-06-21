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"Ayağındaki prangaların sökülmesi için Türkiye sistemi değiştirmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:19 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Yeni bir sistem kuruldu. Şimdi bu sistem devreye girecek. Karşımızdakiler diyorlar ki 'Biz bu sistemi kurdurmayacağız, Türkiye'yi geriye götüreceğiz' Buna izin vermemeliyiz. O yüzden bu seçimleri milliyetçi, ülkücü hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye'nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak surette Türkiye sistemi değiştirmelidir" - "Cumhur İttifakı, seçimlere yönelik olarak kurulmuş bir ittifak değildir. Bakın burası çok önemli. Seçimden sonra bitecek bir ittifak da değildir"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni bir sistem kuruldu. Şimdi bu sistem devreye girecek. Karşımızdakiler diyorlar ki 'Biz bu sistemi kurdurmayacağız, Türkiye'yi geriye götüreceğiz.' Buna izin vermemeliyiz. O yüzden bu seçimlerin milliyetçi, ülkücü hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye'nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak surette Türkiye sistemi değiştirmelidir." dedi.

Usta, partisince Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek istedi.

MHP'nin ve lideri Devlet Bahçeli'nin hiçbir zaman siyasi menfaat peşinde koşmadığını ifade eden Usta, her zaman 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışında olduklarını vurguladı.

Usta, milletin desteğiyle MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edileceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin bir seçime gittiğini hatırlatan Erhan Usta, "Bu seçimlerle birlikte Türkiye'de hükümet etme sistemi değişecektir. 16 Nisan referandumunda halkımız bir karar verdi dedi ki 'Hükümet etme sistemi değişsin' bugün bunun uygulaması, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanının seçilmesi ve Meclisin yeniden oluşmasıyla ortaya çıkacaktır. O yüzden bu seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması çok önemlidir." diye konuştu.

- "Türkiye sistemini değiştirecek"

Cumhur İttifakı'nın karşısındaki herkesin sistemi geri götürmek istediğini dile getiren Usta, Türkiye'nin parlamenter sistemden yeteri kadar faydalanamadığına işaret etti.

Türkiye'de bir sistem değişikliği sürecinin başladığını vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Yeni bir sistem kuruldu. Şimdi bu sistem devreye girecek. Karşımızdakiler diyorlar ki, 'biz bu sistemi kurdurmayacağız, Türkiye'yi geriye götüreceğiz.' Buna izin vermemeliyiz. O yüzden bu seçimlerin Milliyetçi Ülkücü Hareketin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazanması son derece önemlidir. Türkiye'nin ayağındaki prangaların sökülmesi için mutlak surette Türkiye sistemi değiştirmelidir. Bu sistemin başlatıcısı, sahibi milliyetçi, ülkücü harekettir. O yüzden bu sisteme birinci derecede sahip çıkması gereken de sizlersiniz."

Usta, Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinde görmediği bir ihanetle karşılaştığını hatırlatarak, ülkede iç kargaşa çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

- "15 Temmuz riski atlatılamamıştır"

Türkiye'de kardeş kanı dökmeye çalışıldığını ifade eden Usta, "15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalıştılar. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin ferasetli bakışıyla milletimizin basiretli davranışıyla bu 15 Temmuz ihanet girişimi atlatılmıştır. Ancak şunu üzülerek ifade etmem gerekir ki 15 Temmuz riskini Türkiye atlatamamıştır. Eğer biz birlik ve beraberliğimizi korumazsak, eğer biz güçlü bir şekilde durup kenetlenmezsek Türkiye yeni saldırılarla karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.

- Cumhur İttifakı seçimden sonra bitmeyecek

Usta, Cumhur İttifakı'nın ülkenin birlik ve beraberliği açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, seçimlere yönelik olarak kurulmuş bir ittifak değildir. Bakın burası çok önemli. Seçimden sonra bitecek bir ittifak da değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesinde spontane bir şekilde temelleri atılmış bir ittifaktır. Bu ittifakın temelleri, tohumları 15 Temmuz gecesi atılmış, Yenikapı da filizlenmiş, 16 Nisan referandumunda yeşermiş ve bugün de doruk noktasına ulaşmıştır. O yüzden isim babası dahi bizim olduğumuz bu ittifaka sahip çıkmamız gerekir. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak ne demektir? Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak, cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız olan ve ilk kez bizim açıkladığımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemektir. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak, milletvekilliği seçiminde Milliyetçi Hareket Partisine destek vermektir."

Mitinge, MHP İl Başkanı Taner Tekin, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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