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Ayağıyla çizdiği resimleri Paris'te sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 23:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Kollarını 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kaybeden ressam Işık'ın ayağıyla çizdiği eserlerden oluşan sergi, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda sanatseverlenle buluştu

PARİS (AA) - Kollarını 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayağıyla çizdiği resimlerden oluşan sergi, Fransa'nın başkenti Paris'te sanatseverlerle buluştu.

Paris Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Aulnay-Sous-Bois Fransız-Türk Derneğinin katkılarıyla açılan sergiye, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakçan, Sevran Belediye Başkanı Stephane Gatignon, Sevran Belediye Başkan Yardımcısı Ali Jiar, birçok derneğin temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğday helezonuna kaptırması sonucu iki kolunu da kaybettiğini söyledi. İlkokul birinci sınıfta çok zorlandığını ancak annesinin yardımıyla ayaklarını kullanmayı öğrendiğini belirten Işık, "Annem bir cenazeye gitmişti, bütün gün eve gelmeyince yemek yememiştim. Babaannemden ve ablamdan da yemek yemedim. Annem geldiğinde bütün gün aç kalınca rahatsız oldu ve 'her zaman başımda olamayacağını' belirterek ayaklarımı kullanmayı öğretti. 15 yıl önce İstanbul'a taşındık, Adıyaman'da yaşıyordum. İstanbul'a taşınınca özel resim dersi almaya başladım. Resim çocukluktan bu yana hayalini kurduğum şeydi." diye konuştu.

Resim derslerine başladıktan 6 ay sonra ilk sergisini İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde açtığını anlatan Işık, daha sonra İstanbul'un farklı ilçelerinde ve çeşitli illerde sergi açtığını ifade etti.

Işık, kaleme aldığı "Ayaklarımla Tutundum Hayata"isimli kitabında yaşam hikayesini anlattığını söyledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 33 sergi açtığını kaydeden Işık, ilk defa yurt dışında uzun süren bir sergi açtığını ve bundan mutlu olduğunu dile getirdi. Işık, "Asıl engel insanını beyninde, zihninde olur diye düşünüyorum. İnsanlar bazen bir restorana gittiğimde ayaklarımı çıkarıp yemek yediğimde farklı bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Işık, "Kendimi diğer insanlardan farklı bulmuyorum. Engelli, özürlü, sakat bu kelimeleri kendime de engelli arkadaşlarımıza da yakıştırmıyorum. Bence insan üretken olmalı, insana karışmalı, hayata barışık olmalı ve hiçbir zaman hayata küsmemeli, insan en ufak şeyden psikolojisini bozmamalı diye düşünüyorum." dedi.

Kendisinin ve toplumun yaşadığı sorunlardan ilham alarak resim çizdiğini anlatan Işık, gördüğü yeri resmetmeyi sevdiğini, Paris'e bir daha geldiğinde Eyfel Kulesi'nin resmini çizmek istediğini söyledi.

Sergide kitaplarını da imzalayan Işık'ın resimlerinin yer aldığı sergi, 2 Şubat'a kadar görülebilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yapmıştı

Işık, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sergisine davet etmiş, Erdoğan da Işık'ın açtığı sergisini ziyaret etmişti. Işık,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini çizmişti.

(AA)

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