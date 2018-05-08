"Ayak bileği sıkışmaları sporcularda sıklıkla görülüyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Arslan, ayak bileğinin önünde olan sıkışmanın ayak bileğini aşırı bükmek zorunda kalan futbolcular, basketbolcular, tenisçiler ve dansçılarda sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Arslan, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada bu tekrarlayıcı küçük travmaların ayak bileğinin önündeki dokularda kalınlaşmaya ve sonrasında sıkışmaya neden olabilmekle beraber, uzun süreli rahatsızlıkta (irritasyonda) kemik çıkıntılarının da oluşabildiğini aktardı.

Bu durumda ağrının şiddeti ve hareket kısıtlılığının arttığını dile getiren Arslan, ayak bileğinin arkasında da sıkışma olabileceğini vurguladı.

Arslan, "Bu durum sıklıkla parmak ucunda yükselen balerin ve baletlerde görülür. Ayak bileği arkasında sıkışmaya yol açan diğer bir neden os trigonum denilen aksesuar bir kemiğin varlığıdır. Böyle bir durumda normal fiziksel aktivitelerde de sıkıntı olabilir." ifadelerini kullandı.

Sıkışma bölgesindeki ödemi ve irritasyonu azaltmak için ilaç ve istirahat önerdiklerini kaydeden Arslan, "Kişinin yaptığı iş ve spor ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması da faydalı olur. Diğer bir tedavi yöntemi fizik tedavi uygulamalarıdır. Bu yöntemlerin yeterli rahatlama sağlamaması durumunda cerrahi tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Cerrahi tedavide altın standart ayak bileği artroskopisidir. Bu tedavide ayak bileğine küçük kesilerden kamera ve yardımcı aletlerle girilerek sıkışmaya yol açan yumuşak dokular temizlenir ve varsa kemik çıkıntılar (osteofitler) tıraşlanır. Hastalar kısa süreli bir istirahat sonrası günlük işlerine ve yaşantısına dönebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, ayak bileğinin önünde olan sıkışmanın ayak bileğini aşırı bükmek zorunda kalan futbolcular, basketbolcular, tenisçiler ve dansçılarda sıklıkla görüldüğünü belirtti.

