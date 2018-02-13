HABER

AYAKKABI ATÖLYESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan tek katlı ayakkabı atölyesinde, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve deponun tamamını sardı. Depoda çalışanlar ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak atölyede büyük çapta hasar oluştu. Atölyedeki ayakkabıların büyük kısmı yandı. Görgü tanıkları yangının biranda büyüdüğünü söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
-----------------
Cep telefonu kamerasından;
-Yükselen alevler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
AKTÜEL
-Atölyeden detay görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yanan ayakkabılardan detaylar
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Genel görüntüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Ayakkabı atölyesinde yangın

Ayakkabı atölyesinde yangın

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

Büyükşehir Belediyesi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganı’ belli oldu

Büyükşehir Belediyesi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sloganı’ belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.