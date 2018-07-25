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Ayakkabı boyacısı bulduğu 5 bin avroyu sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kırşehir'de tezgahını kurduğu kaldırımda 5 bin avro bulan ayakkabı boyacısı, polis merkezine giderek parayı sahibine teslim etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ayakkabı boyacısı, yol kenarında bulduğu 5 bin avroyu sahibine ulaştırdı.

Kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya (64), tezgahını kurduğu kaldırım kenarında bir poşetin içinde deste halinde para buldu.

Yalçınkaya, parayı teslim etmek üzere Ahi Polis Merkezine götürdü. Polis merkezinde tutanak tutulduğu sırada, parasının kaybolduğu bilgisini vermek üzere Almanya'dan emekli Cemal Yurdakul (53) da polis merkezine geldi.

Yurdakul, bankadan 5 bin avro çektiğini, Lise Caddesi'ndeki otomobiline gittiğinde parayı düşürdüğünü fark ettiğini anlattı.

Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, iyi niyet göstererek parayı getiren Yalçınkaya'ya teşekkür etti ve davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Parasını teslim alana Yurdakul da Yalçınkaya ve polis merkezi görevlilerine teşekkür etti.

Ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya ise bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu aktararak "Parayı bulunca polis merkezine gittim, teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım." ifadesini kullandı.

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