Ayakkabı imalathanesindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki iki katlı bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sırasında hafif yaralanan imalathane çalışanına olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Yangın sonucu hasar oluştu.
Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı
AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak
Şehide haciz skandalı büyüyor! Avukatın bürosuna saldırdılar!
Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj
Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'
Son dakika! Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var
Otobüs şoförünün hakaret ettiği şehit annesi: '2.5 lira için beni azarladılar'
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum