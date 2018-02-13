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Ayakkabı imalathanesindeki yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Ayakkabı imalathanesindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak'taki iki katlı bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında hafif yaralanan imalathane çalışanına olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu hasar oluştu.

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Ayakkabı yangın

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