Ayakkabı kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 500 gram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan şehirlerarası taşımacılık yapan bir firmaya ait otobüsle Trabzon'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ortak çalışma yapıldı.

Ekipler, Vakfıkebir ilçesi uygulama noktasında bir otobüsün emanet malzeme bırakılan bölümünde arama yaptı. Burada bulunan ayakkabı kutusunun içinde 500 gram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, uyuşturucu maddenin bulunduğu ayakkabı kutusunu Trabzon otogarında teslim almak için bekleyen O.B'yi yakaladı.

O.B'den uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen A.S. ve E.Y. de operasyonla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

