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Ayakkabısının içinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu ayakkabısının içine ve vücuduna sararak saklamaya çalışan zanlı, tutuklandı

Isparta'da uyuşturucuyu ayakkabısının içine ve vücuduna sararak saklamaya çalışan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin Diyarbakır'dan Isparta'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, Isparta Otogarı'na gelen otobüsteki yolculardan M.E.B'nin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, ayakkabısının içinde ve vücuduna sarılı 4 parça toz esrar ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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