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Ayaklarıyla resim çizerek hayata tutundu, yaşadıklarını kitapta topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve ayaklarıyla resim yaparak hayata tutunan Ayşe Işık (32), 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen imza gününe katıldı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ADIYAMAN'da 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve ayaklarıyla resim yaparak hayata tutunan Ayşe Işık (32), 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen imza gününe katıldı.

5 yaşındayken buğday helezonuna kaptırdığı iki kolunu da kaybeden Ayşe Işık, 13 yıldır ayaklarıyla yaptığı resimlerle bugüne kadar 30'u aşkın sergi açtı. Işık, kendi hayatını anlattığı 'Ayaklarımla Tutundum Hayata' adlı kitabı için Ereğli'de düzenlenen imza gününe katıldı. İmza gününe Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu da katıldı. Ayşe Işık, imza gününde ayaklarıyla tuvale resim çizdi.

Ayak parmaklarıyla yaptığı resimlerle hayata tutunduğunu belirten Işık, sergi açmaya ve kitap yazmaya devam edeceğini belirtti. Ayşe Işık, "Kitabımı tanıtmak için Ereğli'ye geldim. Kitabımı tanıtmak ve resim yapmak çok güzel bir şey. Çocukluktan beri yazmayı çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarımın üretken olup topluma karışmalarını, kendi becerilerini dışarıya göstermelerini istiyorum. Şimdi ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyorum" dedi.

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