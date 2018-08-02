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"Ayaklı Borsa"da dolar hareketliliği" -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:24 | Son Güncelleme

  ABD'nin yaptırım kararının ardından dolar 5 lirayı geçti.

Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

ABD'nin yaptırım kararının ardından dolar 5 lirayı geçti. Uzmanlar, Merkez Bankası müdahalesi ile dolardaki yükselişin sonlanacağını söylüyor. Güne 4,98 seviyelerinde başlayan dolar kuru, saat 10.00 sıralarında 5 liranın üzerine çıktı. Euro ise 5,90 seviyesinde hareket ediyor. İstanbul'da "Ayaklı Borsa" olarak bilinen Tahtakale'de döviz büroları önünde hareketlilik yaşandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, "Global olarak da halen bir yükseliş içindeyiz. Bu da bizim iç piyasalara da yansıyor.Bundan sonra ABD - Türkiye ilişkileri ve açıklamaları doları da etkileyecek. O açıklamaları takip edeceğiz" dedi. Adnan Kapukaya ise, "Merkez Bankası'nın müdahale yapması gerekiyor. Bana kalırsa geç bile kaldı Merkez Bankası. Bu doların bu kadar yükselmesinin nedeni bence Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaması. Arttırsaydı. Arttırsaydı belki bu fiyatları görmeyecektik. Belki 4.70 - 4.80'de kalacaktı. Şimdi doların her yüze çıkması, Merkez Bankası'nın 100 puan faiz artışına iteliyor" diye konuştu.

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