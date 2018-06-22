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"Ayakta olmam bir mucize”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Tayland’da, sivrisinek ısırığı sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen oyuncu ve spiker Leyla Bilginel: - "Türkiye'de olmak ve kendimi güvende hissetmek psikolojimi düzeltti. Ayakta olmam bir mucize”

İSTANBUL (AA) - Tayland’da, sivrisinek ısırığı sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, "Türkiye'de olmak ve kendimi güvende hissetmek psikolojimi düzeltti. Ayakta olmam bir mucize.” dedi.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yoğun çaba sarf ettiğini, ancak kan değerlerinin düşük olması nedeniyle hastalığının ilk aşamasında gelemediğini belirtti.

“Türkiye'de olmak ve kendimi güvende hissetmek psikolojimi düzeltti. Ayakta olmam bir mucize." diyen Bilginel, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı Tayland'a özel uçak gönderdi ama kan değerlerim çok düşüktü. Bu nedenle gelemedim. Ne varsa Türk hekimlerinde var. Türkiye'nin sahip çıkması, insana güven veriyor. Bu zehir, çok ağır zehir. Tekrar oraya geri dönmeyi çok istiyorum ama ekranlara dönmemi isteyen de çok.”

-“Hastamızın genel durumu iyi”

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ise Leyla Bilginel’in sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bilginel'in, mayıs ayının sonlarına doğru baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu aktaran Yiğit, "Ama hastamızda migren var ve bu nedenle rahatsızlığı migren ve baş ağrısı gibi düşünülüyor. Eve gönderiliyor. Ama vücut ağrıları başlayınca 12 Haziran'da hastaneye yatırılıyor. Sağlık Bakanlığımızın duyarlılığı sayesinde bir şekilde haberdar olunuyor ve hastamız Türkiye’ye davet ediliyor. O da Türkiye’ye gelmeyi kabul ediyor. Bugün saat 13.30 itibariyle hastanemize naklediliyor. Genel durumu iyi. Kırgınlıkları düzelmiş durumda.” diye konuştu.

Yakalandığı hastalığın Bilginel'i olumsuz yönde etkilediğini anlatan Yiğit, "Bilinen adıyla 'dang hastalığı' ön tanısıyla orada takip edilmiş. Bir dönem orada sıkıntılar çekmiş. Vücudunda ödemler ve nefes darlığı oluşmuş. Şu an hastalığı gerilemiş vaziyette. Enfeksiyon uzmanları tarafından hastanemizde takip ediliyor. Hayati tehlikesi yok. Genel durumu düzgün. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Bu hastalığın belirgin bir ilacı yok. Bulaşıcılığı yok o dönemi geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Bilginel’in doktoru olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagihan Didem Sarı da, hastanın kritik aşamayı atlattığını ve bulaşıcı bir risk taşımadığını aktardı.

Bilginel'i ısırdığı belirtilen sivrisineğin Türkiye’de bulunmadığını ifade eden Sarı, "Şu an bizim açımızdan bulaşıcı bir riski yok. Bu hastalık, ülkemizden tropikal iklimlere gidişler olduktan sonra bizde de görülmeye başladı. Hastamızın yeni tetkiklerini aldık. Karaciğer enzim yüksekliği var ama tehlikeli bir durumu yok. Türkiye’de bu hastalığı taşıyacak sivrisinek yok. Bu nedenle burada bu hastalığın bulaşma riski yok. Leyla Hanım, kritik aşamayı geçirmiş görünüyor. Çocukluğunu burada geçirmiş olduğu için bu mikroba alışkın değil. Bu hastalığın normal süreci 20 ile 25 gün sürüyor. Kritik süreç ise 3-4 gün sürmekte.” dedi.

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Leyla Bilginel Leyla Bilginel Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirild

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