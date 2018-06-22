İSTANBUL (AA) - Tayland’da, sivrisinek ısırığı sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, "Türkiye'de olmak ve kendimi güvende hissetmek psikolojimi düzeltti. Ayakta olmam bir mucize.” dedi.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yoğun çaba sarf ettiğini, ancak kan değerlerinin düşük olması nedeniyle hastalığının ilk aşamasında gelemediğini belirtti.

“Türkiye'de olmak ve kendimi güvende hissetmek psikolojimi düzeltti. Ayakta olmam bir mucize." diyen Bilginel, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı Tayland'a özel uçak gönderdi ama kan değerlerim çok düşüktü. Bu nedenle gelemedim. Ne varsa Türk hekimlerinde var. Türkiye'nin sahip çıkması, insana güven veriyor. Bu zehir, çok ağır zehir. Tekrar oraya geri dönmeyi çok istiyorum ama ekranlara dönmemi isteyen de çok.”