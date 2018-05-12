HABER

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 08:27 | Son Güncelleme

İstanbul'un en gözde tarihi mekânlarından Ayasofya Müzesi'nin camii olarak ibadete açılmasını isteyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri meydanda namaz kıldı.

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

AGD'nin Ayasofya meydanında düzenlediği programa yaklaşık 2.500 kişi katıldı. Sabah saat 04.00 sıralarında toplanmaya başlayan kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı.

84133e245964c4a60264342648e02e31

Kalabalık adına açıklamayı okuyan AGD Genel Başkanı Turhan, "Şu yanı başımızdaki camimiz eğer cami olarak hürmetini koymazsa, bizim için tozdan topraktan ibarettir. Bizim için kıymeti cami olmasından dolayıdır. Biz hiçbir şekilde müze olarak ortaya konmasını kabul etmiyoruz. Bugün bu meydanda sadece Ayasofya Camii için toplanmadık. Ayrıca ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa için de toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin malumu, Amerika'nın başkanı Trump 6 ay önce Ayasofya Camii ile birlikte sıkıntı yaşayan Mescid-i Aksamızın bulunduğu yer olan Kudüs ile alakalı kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ve ayrıca İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan edeceklerini ifade ettiler. Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları oradan def olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sabah ezanının okunmasıyla meydana serilen seccadelerde namaz kılan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan Çevik Kuvvet ekiplerinin de Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

6c4d11ff277c6bd67d0f6403b073c93c

DHA

Metrobüste taciz! Genç kız o anları anlattıMetrobüste taciz! Genç kız o anları anlattı
Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkatMeteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ayasofya meydanı agd

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte ülkemdeki eşitlik, gezici ler terörist, bunlar ı tomalar koruyor.
hocanın kıblesi ile cemaatin kıblesi biraz farklı mı ne?
Diğer Haberler
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.