Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

AGD'nin Ayasofya meydanında düzenlediği programa yaklaşık 2.500 kişi katıldı. Sabah saat 04.00 sıralarında toplanmaya başlayan kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı.

Kalabalık adına açıklamayı okuyan AGD Genel Başkanı Turhan, "Şu yanı başımızdaki camimiz eğer cami olarak hürmetini koymazsa, bizim için tozdan topraktan ibarettir. Bizim için kıymeti cami olmasından dolayıdır. Biz hiçbir şekilde müze olarak ortaya konmasını kabul etmiyoruz. Bugün bu meydanda sadece Ayasofya Camii için toplanmadık. Ayrıca ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa için de toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin malumu, Amerika'nın başkanı Trump 6 ay önce Ayasofya Camii ile birlikte sıkıntı yaşayan Mescid-i Aksamızın bulunduğu yer olan Kudüs ile alakalı kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ve ayrıca İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan edeceklerini ifade ettiler. Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları oradan def olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sabah ezanının okunmasıyla meydana serilen seccadelerde namaz kılan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan Çevik Kuvvet ekiplerinin de Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

DHA

