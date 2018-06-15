Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) - Alperen Ocakları üyesi bir grup, Ayasofya önünde bayram namazı kıldı.
Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişilik bir grup, bayram namazını kılmak için sabah saatlerindeki Ayasofya Müzesi önünde bir araya geldi. Ayasofya önündeki alana seccadelerini seren grup, bayram namazı kıldı. Grup daha sonra burada bayramlaştı. Namaz ve bayramlaşma boyunca polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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